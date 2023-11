The Last of Us z problemami? 2. sezon kultowego serialu HBO zaliczy poślizg!

Drugi sezon The Last of Us wystartuje później, niż zakładano. HBO oficjalnie to ogłosiło.

The Last of Us zachwyciło nie tylko jako gra — serial porwał miliony

The Last of Us niewątpliwie jest jednym z największych serialowych hitów tego roku. Gracze przywykli do tego, że ekranizacje gier często wypadają dość... delikatnie mówiąc kiepsko, lecz tutaj jednak udało się ekipie stanąć na wysokości zadania. Przed premierą serialu było wiele wątpliwości, wynikających właśnie z małej ilości udanych ekranizacji gier wideo, lecz były równie ogromne nadzieje, ze względu na jakość produkcji HBO oraz fabułę i emocje, jakie dostarczała gra Naughty Dog. Serial The Last of Us okazał się naprawdę doskonałą produkcją.

Źródło: Liane Hentscher/HBO

Nic więc dziwnego, że mnóstwo osób z wypiekami na twarzy czeka na drugi sezon. Wiemy, że drugi sezon serii będzie wierny grze, a niedawno dostaliśmy informację dotyczącą roli Abby. Produkcja seriali w sytuacji, kiedy były ogromne strajki scenarzystów, była dość kłopotliwa. Wszyscy wypatrywali ogłoszeń związanych z rolą Abby, ale Craig Mazin przyznał jakiś czas temu, że nie ma jeszcze na ten temat żadnych dobrych wieści. Pomimo, że widzowie chcieliby dowiedzieć się, kto wcieli się w jedną z najważniejszych postaci w całej tej opowieści, to... na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Okazuje się, że ten czas oczekiwania może być nieco dłuższy, niż początkowo planowano…

Drugi sezon The Last of Us nie pojawi się prędko

Szef HBO, Casey Bloys, ogłosił na ostatniej konferencji prasowej, że strajki — zgodnie z tym, czego można było się spodziewać — opóźniły drugi sezon The Last of Us. Kontynuacja przygód Ellie i Joela nie znalazła się w rozpisce giganta streamingowego na 2024 rok, co oznacza, że może pojawić się najwcześniej w 2025 roku. Produkcja serialu ma ruszyć na początku 2024 roku. Neil Druckmann w rozmowie z Entertainment Weekly powiedział:

Zarysowaliśmy cały sezon 2 i jesteśmy gotowi do działania, gdy tylko strajk się zakończy.

Mazin następnie dodał:

Udało nam się zaplanować cały sezon 2. Napisałem także i przesłałem scenariusz pierwszego odcinka i wysłałem go około 22:30 lub 22:40. Tuż przed północą rozpoczął się strajk. Myślę, że jest niemal pewne, że nie będziemy mogli rozpocząć wtedy, kiedy mieliśmy nadzieję, co jest irytujące. Wszyscy nie możemy się już doczekać.

Czekacie na drugi sezon The Last of Us? Przypomnijmy, że pierwszy sezon serialu zdobył łącznie 24 nominacje do nagrody Emmy, a do tego pobił wiele rekordów HBO — między innymi serial odnotował największy w historii wzrost oglądalności od odcinka pilotażowego do drugiego odcinka dla serialu HBO. W tym miejscu zachęcam również do sprawdzenia recenzji pierwszego sezonu serialu The Last of Us autorstwa Konrada Kozłowskiego.

Jeśli nie graliście nigdy w The Last of Us, a serial Was do tego zachęcił, to jak najbardziej macie taką możliwość. Pierwsza część serii oryginalnie pojawiła się na konsoli PlayStation 3, następnie doczekała się remastera na PlayStation 4, a w zeszłym roku nawet remake’u na PlayStation 5. Warto zaznaczyć, że odświeżona i najnowsza wersja tej produkcji z nowej generacji konsol, czyli The Last of Us Part I, pojawi się na komputerach osobistych z systemem Windows już 3 marca tego roku. The Last of Us Part II na ten moment jest jednak wyłącznie dostępne na PlayStation 4 (działa na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności), lecz również można przypuszczać, że to wkrótce się zmieni.