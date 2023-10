PlayStation Plus Extra i Premium – październik 2023. Tak dobrze dawno nie było!

Na początku października w ramach podstawowego abonamentu PlayStation Plus Essential pojawiły się trzy gry: The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 oraz Weird West. To jednak nie wszystko — już za kilka dni pojawią się kolejne tytuły, w które zagrać będą mogli posiadacze droższych planów, czyli Extra i Premium. Właśnie poznaliśmy pełną rozpiskę tytułów na drugą połowę września, które trafią do Katalogu gier i Katalogu Klasyków. Na co mogą liczyć gracze?

Źródło: PlayStation

PlayStation Plus Extra — październik 2023. Pełna rozpiska nowości!

Rycerze Gotham (PS5) — Batman nie żyje. Nowe i niezwykle agresywne przestępcze podziemie zalewa ulice Gotham. Teraz to do Batrodziny, Batgirl, Nightwinga, Red Hooda oraz Robina, należy ochrona Gotham. Zapewnij mieszkańcom miasta poczucie bezpieczeństwa, zdyscyplinuj siły policji i zasiej strach w szeregach kryminalistów. Rozwiązuj zagadki łączące ze sobą mroczne rozdziały historii miasta i walcz z najgroźniejszymi złoczyńcami w epickich pojedynkach.

Disco Elysium – The Final Cut (PS5 i PS4) — Disco Elysium to przełomowa gra RPG z otwartym światem. Jesteś detektywem z unikalnym systemem umiejętności i całą dzielnicą miasta, przez którą możesz wytyczyć swoją ścieżkę. Przesłuchuj niezapomniane postacie, łamaj morderstwa lub przyjmuj łapówki. Zostań bohaterem lub absolutną katastrofą człowieka.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS5 i PS4) — Dark Pictures Anthology to cykl osobnych gier-horrorów z kinową atmosferą i rozgałęzioną fabułą, której przebieg i zakończenie zależą od decyzji podejmowanych przez gracza. Irak, rok 2003. Zbliża się koniec wojny. Oddział żołnierzy, któremu towarzyszy agentka terenowa CIA Rachel King, dostaje rozkaz zbadania potencjalnego podziemnego składu broni chemicznej położonego u stóp gór Zagros.

Obcy: Izolacja (PS4) — Odkryj prawdziwe oblicze strachu w grze Obcy: Izolacja, horrorze, rozgrywającym się w atmosferze ciągłego przerażenia i śmiertelnego niebezpieczeństwa. Piętnaście lat po wydarzeniach z filmu Obcy: Ósmy pasażer Nostromo, córka Ellen Ripley, Amanda, rozpoczyna desperacką walkę o przetrwanie w trakcie misji, mającej na celu odkrycie prawdy o zniknięciu jej matki.

Pozostałe gry w PlayStation Plus Extra:

Dead Island Definitive Edition (PS4)

Outlast 2 (PS4)

Elite Dangerous (PS4)

FAR: Changing Tides (PS5 i PS4)

Gungrave G.O.R.E. (PS5 i PS4)

Eldest Souls (PS5 i PS4)

Röki (PS5 i PS4)

PlayStation Plus Premium – październik 2023. Co pojawi się w katalogu klasyki?

A co pojawi się w katalogu klasyki? Do PlayStation Plus Premium trafi:

Tekken 6 (PS5 i PS4)

Soulcalibur: Broken Destiny (PS5 i PS4)

Ape Escape Academy (PS5 i PS4)

IQ Final (PS5 i PS4)

PlayStation Plus Extra i Premium. Co trzeba wiedzieć o abonamentach?

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.

