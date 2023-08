"The Last of Us": zobacz jak powstawała charakteryzacja ludzi-grzybów

Jak powstawała charakteryzacja zakażonych do serialu "The Last of Us"? Twórca efektów specjalnych opowiada o inspiracjach i całym procesie twórczym.

The Last of Us urzekło widzów pod wieloma aspektami. To doskonały serial, w którym bohaterów da się lubić, świat przedstawiony intryguje i wciąga bez reszty, a aspekty wizualne wbijają w fotel. Tamtejsza charakteryzacja stoi na bardzo wysokim poziomie, a postacie zainfekowane grzybem kordyceps zachwycają i przerażają jednocześnie.

Od początku wielu widzów zaintrygowanych było tym, jak twórcom udało się uzyskać aż tak realistyczne efekty. Teraz Barrie Gower odpowiedzialny za efekty specjalne w serialu opowiedział redakcji Vanity Fair o tym w jaki sposób powstawały tak fantastyczne efekty. Wpuścił ich także za kulisy by mogli sami przekonać się na własnej skórze o procesie tworzenia tych efektownych stylizacji. Opowiedzieli tez o swoich inspiracjach i całym procesie twórczym, prezentując go krok po kroku na różnych etapach.

Jak powstawała charakteryzacja postaci zarażonych grzybem kordyceps w "The Last of Us"? — twórca zaprasza za kulisy

Przerażające kształty pełne dziur, inspirowane naturą niedoskonałości — a wszystko to w niezwykle efektownym wydaniu. Tak stopniowo dokładano do stylizacji kolejne elementy: rozpoczynano od najprostszego makijażu. Następnie "nadbudowywano" dodając kolejne elementy na twarzy, aż wszystko zaczęło się rozrastać dalej. Rozbudowywanie efektownie pomalowanych powłok silikonowych do etapu, w którym wszystko prezentuje się tak, jak możemy to oglądać na ekranach. Przerażająco, by nie powiedzieć, że obrzydliwie.

Jak widać — pracy nad taką charakteryzacją jest bez liku, ale efekt finalny jest fenomenalny. No nic, nie pozostaje nam zatem nic innego, jak wypatrywać kolejnych odcinków serialu. Strajk scenarzystów i aktorów w Hollywood pokrzyżował jednak plany, przez co prace nad drugim sezonem "The Last of Us" nieco się opóźnią.