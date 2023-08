Szykujcie portfele. PlayStation podnosi ceny abonamentu PS+

W czerwcu tego roku Microsoft poinformował o podniesieniu cen abonamentu Xbox Game Pass. Firma potwierdziła, że od lipca zmienia się cennik usługi dającej dostęp do bogatego katalogu gier na konsolach Xbox i komputerach PC. Podwyżki dotknęły abonamentów Ultimate i Konsola. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie Xbox Live Gold, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści na ten moment kosztuje kosztuje obecnie 62,99 zł miesięcznie - o 8 zł więcej niż dotychczas. Plan Xbox Game Pass Konsola podrożał z 40 zł na 42,99 zł miesięcznie. Co ciekawe, abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie.

Teraz podwyżki cen zapowiada PlayStation. Firma tłumaczy, że korekta cen umożliwi jej dalsze dostarczanie wysokiej jakości gier i dodatkowych korzyści do usługi subskrypcji PlayStation Plus. Zmiany w cenniku dotkną całego świata i różnią się w zależności od regionu - przykładowo w Stanach Zjednoczonych PlayStation Plus Premium w dniu 6 września podrożeje o 40 dolarów - do 159,99 dolarów.

Warto podkreślić, że podwyżki dotyczą wyłącznie planów rocznych, jednak na ten moment nie wiemy dokładnie, ile przyjdzie zapłacić za abonament w Polsce. Można podejrzewać, że będzie to dotkliwa zmiana w cenniku rocznych abonamentów. W strefie euro podwyżki sięgają dwudziestu kilku procent.

PlayStation Plus z podwyżkami. Zmiany w cenniku abonamentu

Czy takiej samej możemy spodziewać się i u nas? Jeśli tak, to abonamenty PlayStation Plus mogą kosztować:

PlayStation Plus Essential na rok - ok. 280 zł

PlayStation Plus Extra na rok - ok. 480 zł

PlayStation Plus Premium na rok - ok. 600 zł

Jak będzie w rzeczywistości? Gdy tylko PlayStation Polska poda oficjalne informacje, zaktualizujemy ten tekst. Być może ceny w Polsce nie wzrosną tak drastycznie. Obecnie za abonament PlayStation Plus trzeba u nas zapłacić odpowiednio: 240 zł, 400 zł, 480 zł. Będziecie zainteresowani droższą ofertą?

A czym się różnią poszczególne plany PlayStation Plus? PlayStation Plus Essential to podstawowy abonament, w ramach którego każdego miesiąca abonenci otrzymują 2/3 gry na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. W jego ramach gracze mogą też grać online, korzystać z funkcji Share Play, dysku w chmurze oraz dostają specjalną zawartość do wybranych gier oraz pomoc dotyczącą wybranych tytułów PS5. PlayStation Plus Extra to darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics.

PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.