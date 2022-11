Tesla wycofuje ponad 300 tys. samochodów. Powód? Bezpieczeństwo właścicieli

Ciężkie chwile Muska. Problemy z każdej strony

Nie trzeba nikomu przypominać o ilości kłopotów z biznesami Muska. Twitter wywraca się do góry nogami - portal społecznościowy ma niezwykłe problemy z pracownikami (co w znacznym stopniu spowodował sam Musk, zwalniając mnóstwo osób chwilę po zakupie platformy), Twitter Blue to kompilacja nietrafionych pomysłów, a dodatkowo na platformie masowo zaczęły pojawiać się treści łamiące prawo autorskie, z którymi Twitter sobie nie radzi. Problemy się nawarstwiają na każdym możliwym kroku - i chociaż ekscentryczny miliarder cały czas zdaje się mieć do tego luźne podejście, wrzucając na swój profil zabawne memy, to czuć, że wymyka mu się to wszystko spod kontroli.

Źródło: Depositphotos

Sam Musk niedawno przyznał, że już nie chce być dyrektorem generalnym żadnej ze swoich firm. Obowiązki CEO w Tesli, SpaceX i Twitterze przerastają miliardera - a całe szaleństwo wokół jego osoby doprowadziło do tego, że nawet Biały Dom uznaje Muska za potencjalne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Joe Biden nie ukrywa, że należy przyglądać się jego działaniom - w które zamieszany jest książę Alwaleed bin Talal z Arabii Saudyjskiej i katarski państwowy fundusz majątkowy. Kiedy dodamy do tego sytuację ze zmianą zdania w sprawie Ukrainy, zaproponowanie “zakończenia konfliktu” i zawirowania ze Starlinkiem ze strony Muska, jego dobre relacje z Chinami i komentowanie konfliktu z Tajwanem oraz plotki dotyczące jakichkolwiek kontaktów z Putinem, mamy obraz naprawdę zagubionej osoby.

Musk ma zatem mnóstwo rzeczy na głowie w ostatnim czasie - i teraz doszła kolejna nieprzyjemna sprawa. W związku z błędem w oprogramowaniu, który mógł doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji, Tesla wycofuje 321 tysięcy samochodów.

Źródło: Unsplash @dmitrynovikoff

Tesla wycofuje setki tysięcy samochodów przez błąd oprogramowania

Niektóre Modele 3 i Modele Y napotkały istotny błąd w oprogramowaniu, który mógł spowodować wypadki drogowe. Tesla zdecydowała się na wycofanie dokładnie 321 tysięcy pojazdów ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa kierowców.

Na czym polegała usterka? Jak podaje Reuters, tylne światła w niektórych modelach nie działały poprawnie. Mogły zapalać się w losowych momentach z powodu problemu, „który może powodować fałszywe wykrywanie usterek podczas procesu uruchamiania pojazdu”. National Highway Traffic Safety Administration zaznacza, że ta niepozorna usterka może „zwiększyć ryzyko kolizji” w ciemnych warunkach - i niewątpliwie jest to prawda.

Źródło: Depositphotos

NHTSA informuje przy okazji, że problem dotyczył Tesla Model 3 z 2023 roku oraz Tesla Model Y z lat 2020-2023. Firma Muska, podobnie jak w przypadku wielu innych problemów, naprawi usterkę poprzez bezprzewodową aktualizację oprogramowania - i do tej pory robiła tak za każdym razem, z wyłączeniem przypadku problemów z pasami bezpieczeństwa w Modelu 3.

To nie pierwszy problem Tesli w tym roku. Firma wycofuje samochody… DZIEWIĘTNASTY raz

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy taki przypadek firmy w tym roku. W tej chwili Tesla wycofuje samochody po raz dziewiętnasty - z czego ostatni taki incydent miał miejsce… w zeszłym tygodniu.

Unsplash @davidvondiemar

Wtedy jednak było to na znacznie mniejszą, jednak nadal potężną skalę. Firma Muska wycofała bowiem 30 tysięcy Tesli Model X ze względu na ryzyko nieprawidłowego działania poduszki powietrznej u pasażera podczas kolizji przy “zbyt niskiej prędkości”. Innym razem wycofano Model S i X ze względu na problem dotyczący wyłączenia wspomagania kierownicy podczas wjechania w dziurę lub przemieszczania się po wyboistej drodze.

Źródło: Reuters

Stock Image from Depositphotos