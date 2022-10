Tesla dostarczyła rekordowe 343 830 aut w trzecim kwartale 2022

Tesla przyzwyczaiła nas już do bicia rekordów, ale ostatnie wyniki nie napawały optymizmem, firma również cierpiała na brak komponentów do produkcji samochodów. Wygląda jednak na to, że kryzys został zażegnany i udało się pobić rekord dostaw w jednym kwartale.

343 830 samochodów w Q3 2022

Jak zwykle na początku kwartału Tesla opublikowała informacje na temat liczby wyprodukowanych i dostarczonych samochodów. Okazuje się, że druga połowa 2022 roku rozpoczęła się dla spółki bardzo dobrze. W trzecim kwartale sprzedano niespełna 344 tys. samochodów, ale co robi jeszcze większe wrażenie, wyprodukowano ich niemal 366 tys. Tak duża rozbieżność między produkcją, a dostawami pojawia się pierwszy raz w historii spółki, a spowodowana jest kosztem dostaw. Do tej pory Tesla nie zważała na ceny frachtu, byleby tylko osiągnąć jak najlepszy wynik, teraz jednak chce zwrócić na ten aspekt większą uwagę.

Koszty transportu rosną przede wszystkim pod koniec kwartału, gdy proces dostaw do klientów przyśpiesza aby móc pochwalić się kolejnym rekordem. W ostatnim kwartale postanowiono jednak zaoszczędzić, dlatego dostawy są o ponad 20 tys. sztuk mniejsze niż produkcja. Analitycy również spodziewali się nieco lepszych wyników. Szacowano sprzedaż na poziomie 35-370 tys. sztuk, więc wynik niespełna 344 tys. jest nieco poniżej oczekiwań. Nie jest to jednak nic niepokojącego, te 22 tys. pojazdów, które nie trafiły do klientów, są już sprzedane i w trakcie dostawy więc poprawią wynik kolejnego kwartału.

Lwia część sprzedaży to modele 3 i Y, których dostarczono do klientów nieco ponad 325 tys. Pozostałe niespełna 19 tys. samochodów to droższe modele S i X. Te proporcje w najbliższych miesiącach na pewno się nie zmienią. Fabryka pod Berlinem zaczyna przyśpieszać z produkcją i w ostatnim tygodniu września osiągnęła poziom 2000 pojazdów na tydzień. Plan jest taki aby do końca roku powstawało tu nawet 5000 modeli Y tygodniowo, co znacząco zmniejszy koszty dostaw do klientów w Europie. Dzięki temu Tesla jest na najlepszej drodze aby w tym roku sprzedać grubo ponad 1 mln aut. W całym 2022 roku do klientów trafiło już 905 tys. samochodów, więc cały rok powinien się zamknąć z wynikiem 1,2-1,3 mln pojazdów.

160 000 osób korzysta już z FSD

Przy okazji swojej konferencji AI Day, Tesla pochwaliła się też osiągnięciami związanymi z funkcją FSD (Full Self Driving - Pełna Zdolność do Samodzielnej Jazdy), z której korzysta już ponad 160 000 osób w USA i Kanadzie. Docelowo ma to być system autonomii poziomu 5, ale obecnie oferuje rozwiązanie poziomu 2, przez co wymaga pełnego nadzoru kierowcy nad samochodem. Elon Musk jest jednak zdeterminowany aby to zmienić i to jeszcze w tym roku. Wszystko będzie jednak zależało od władz w poszczególnych krajach, a biorąc pod uwagę liczne wpadki FSD, na pełną wersję tej usługi jeszcze trochę poczekamy.

Tesla mimo tego cały czas się zbroi. Firma ma już ponad 30 PB (petabajtów) danych z kamer swoich samochodów, na bazie których ćwiczy swoją sztuczną inteligencję do lepszego rozpoznawania sytuacji na drogach. Wykorzystywany jest do tego superkomputer bazujący na GPU od NVIDIA, ale Tesla w pierwszym kwartale przyszłego roku chce uruchomić własny klaster obliczeniowy - Dojo. To rozwiązanie bazuje na chipach zaprojektowanych przez inżynierów Tesli, przez co oferuje lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Firma korzysta również z testowych środowisk stworzony na bazie silnika Unreal Engine. Wszystko to ma pozwolić na zbudowanie niezawodnego systemu kierowania pojazdem już w najbliższej przyszłości.