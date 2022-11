Na Twitterze nie ma kto moderować treści… bo Musk wszystkich zwolnił

Twitter od momentu przejęcia przez Elona Muska to jeden, wielki bałagan. Co chwilę czytamy o nowych doniesieniach dotyczących tego, co dzieje się w firmie; a te niejednokrotnie dostarczane są przez samych byłych pracowników platformy - i co ciekawe, bardzo często możemy się o tym wszystkim dowiedzieć właśnie z Twittera.

Źródło: Depositphotos

Chociaż nie ma dokładnych informacji na temat ilości aktualnie zatrudnionych pracowników w firmie, to nie jest tajemnicą, że załoga jest niezwykle mała. Potwierdzał to tylko fakt, że Musk prosił ludzi, których sam zwolnił, do powrotu. Niezwykle mała ekipa pracująca przy platformie społecznościowej z niebieskim ptakiem w logo nie nadąża jednak za pilnowaniem porządku - i efektom możemy właśnie się przyglądać.

Twitter stał się rajem dla piratów. Na platformie można obejrzeć kinowe hity

W ten weekend na Twitterze zaczęły pojawiać się pełne wersje najróżniejszych filmów - i pomimo ogromnej ilości wyświetleń, lajków, podań dalej oraz zapewne samych zgłoszeń, część z nich wisi do momentu pisania tego artykułu. Rzecz jasna ze względu na limity czasowe wideo w jednym wpisie, produkcje są rozbite na kilkadziesiąt tweetów - jednak nadal, w jednym wątku możecie obejrzeć cały film.

Źródło: Depositphotos

Wszystko zaczęło się od wrzucenia filmu Szybcy i wściekli: Tokyo Drift w dwuminutowych fragmentach. Potem ruszyła istna lawina pirackich treści i tym sposobem mogliśmy obejrzeć jeszcze Avatara z 2009 roku czy Hakerzy z 1995 roku. Te największe hity zostały już co prawda zdjęte z platformy, jednak Twitter specjalnie się z tym nie spieszył - wręcz przeciwnie, każdy zainteresowany mógł odbyć seans w aplikacji na smartfonie.

Na Twitterze jest łamane prawo autorskie na potęgę, a platforma… raczej się tym nie przejmuje

Mimo tego, że materiały są pocięte, to jest to jawne złamanie praw autorskich. Taka rzecz zwyczajnie nie powinna mieć miejsca i cały wątek powinien zostać usunięty przez Twittera w trybie natychmiastowym - a mimo wszystko nawet w tej chwili możecie obejrzeć kinowe hity, które zostały opublikowane w weekend. No bo kto ma usuwać te filmy, skoro firma cierpi na brak pracowników?

Źródło: Twitter

Z filmów do tej pory możecie obejrzeć Need for Speed z 2014 roku lub japońską superbohaterską produkcję o tytule Kamen Rider Heisei Generations Forever. Użytkownicy platformy poszli jednak krok dalej i co chwilę dodają nowe tytuły do “biblioteki Twittera” - i dzięki temu na platformie można znaleźć mnóstwo programów telewizyjnych oraz seriali, między innymi SpongeBob Kanciastoporty.

Jedna z nowości Twittera Blue chyba nie zostanie wprowadzona

Całość jest o tyle zabawna, że jedną z funkcji dla subskrybentów Twitter Blue, musk chciał wprowadzić dłuższy limit materiałów wideo, które mogłyby trwać aż do 40 minut. Zdaje się jednak, że po prawdziwym wysypie piractwa na platformie w ten weekend cały pomysł zostanie wycofany lub po prostu wstrzymany na dłuższy czas - na przykład do momentu, aż firma nie zdobęcie dostatecznej liczby pracowników, którzy mogliby to kontrolować.

Źródło: Depositphotos

Co prawda na Twitterze możemy znaleźć następującą informację:

Twitter będzie odpowiadać na zgłoszenia domniemanego naruszenia praw autorskich, takie jak zarzuty dotyczące nieautoryzowanego użycia obrazu chronionego prawem autorskim jako zdjęcia profilowego lub zdjęcia w tle, zarzuty dotyczące nieautoryzowanego użycia filmu wideo lub obrazu chronionego prawem autorskim przesłanego za pośrednictwem naszych usług hostingu multimediów lub tweety zawierające linki do materiałów rzekomo naruszających to prawo.

Niemniej, całość w tej chwili działa… cóż, bardzo wątpliwie. Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja się poprawi jak najszybciej - chociaż jednocześnie wydaje się, że nie ma zbyt wielu chętnych do współpracy z Muskiem przy Twitterze.

Stock Image from Depositphotos