Już nie tylko Tesla. BMW wprowadza do swoich samochodów… gry wideo

Tesla Arcade, czyli kiedy wyświetlacz w samochodzie staje się “czymś więcej”

Elon Musk lubi wprowadzać do swoich samochodów dość niespodziewane funkcje, jak na przykład TikToka, którego możemy przeglądać na ekranie w aucie, Netfliksa, możliwość odtworzenia dźwięku “pierda” spod wybranego siedzenia czy modyfikacji dźwięku klaksonu. Jakiś czas temu ekscentryczny miliarder, który nie kryje swojej miłości do gier, postanowił zainwestować w Tesla Arcade, która jest po prostu platformą do gier wideo.

Elon Musk jest zdania, że gry komputerowe będą kluczowym aspektem w chwili, kiedy samochody staną się w pełni autonomiczne i będą same jeździć. Idealnym sposobem na zabicie nudy ma być włączenie wybranej gry na wyświetlaczu Tesli podczas długiej trasy. Pojawiło się również sporo znaków sugerujących, że w samochodach mają pojawić się różne płatne pakiety z grami wideo, co według doniesień przypomina takie sklepy jak PlayStation Store czy Xbox Live. W tej chwili granie nie jest dostępne podczas jazdy, lecz jak twierdzi firma, dba o nasz czas na postojach czy podczas ładowania samochodu.

Komputery w samochodach zapewniają 10 teraflopów mocy obliczeniowej, co ma umożliwiać granie w samochodzie na równi z konsolami nowej generacji. Musk przewiduje również kompatybilność z kontrolerem bezprzewodowym, który umożliwia granie z dowolnego miejsca, a w trakcie jest dopinana współpraca z Valve w sprawie Steama. Co więcej, Musk przyznaje, że jego marzeniem jest zagranie w Wiedźmina 3 w swoim samochodzie.

BMW oficjalnie potwierdza, że w ich samochodach również będziemy mogli grać

BMW postanowiło dołączyć do grupy marek motoryzacyjnych, które umożliwiają granie na wyświetlaczu wewnątrz auta. AirConsole i BMW Group ogłosiły dziś współpracę, która umożliwi gry rekreacyjne w nowych samochodach marki. AirConsole to platforma do gier, którą - jak zapewnia producent - można idealnie dopasować do zakrzywionego wyświetlacza BMW i która oferuje duży wybór tytułów. Gry są uruchamiane bezpośrednio w systemie rozrywki samochodu, a technologia AirConsole umożliwia natychmiastowe dostarczanie gier w trybie over-the-air.

Źródło: BMW

Stephan Durach, starszy wiceprezes BMW Group Connected Company Development, skomentował tę współpracę w następujący sposób:

Dzięki AirConsole korzystamy z najnowszych technologii chmurowych w połączeniu z szeroką gamą gier rozrywkowych. Dzięki temu każda sytuacja oczekiwania w samochodzie, jak na przykład podczas ładowania, zmienia się w przyjemną chwilę.

Smartfon źródłem rozrywki i... rozgrywki

Do sterowania będziemy używać smartfonów - i to jest również jedyny element potrzebny do konfiguracji całości. Połączenie między smartfonem a samochodem można nawiązać na przykład poprzez zeskanowanie kodu QR, który będzie pojawiał się na wyświetlaczu. Po tym można od razu przystąpić do gry.

Źródło: BMW

Ponadto, BMW oświadcza, że dostępne gry rekreacyjne będą również obsługiwać rozgrywkę dla wielu graczy - dzięki temu czas spędzany w samochodzie będą mogli urozmaicić sobie wszyscy pasażerowie. Anthony Cliquot, dyrektor generalny firmy N-Dream, będącej właścicielką marki AirConsole, powiedział:

Jesteśmy bardzo dumni, że we współpracy z BMW możemy być pionierami w dziedzinie gier samochodowych i z niecierpliwością czekamy na rozwój nowych gier do rozrywki samochodowej. Nasza wyrafinowana architektura w połączeniu z łatwą dostępnością naszej platformy zmieni sposób, w jaki ludzie korzystają z rozrywki w swoich samochodach.

Nie zostało jednak powiedziane, o jakich produkcjach do końca mowa - czy chmura zaoferuje nawet najnowsze gry AAA z dużych konsol, czy wszystkie produkcje mobilne, dostępne w takich sklepach jak Google Play czy App Store, czy może wyłącznie specjalnie wybrane przez producentów produkcje. Więcej szczegółów z pewnością poznamy w przyszłości.

Źródło, obrazek wyróżniający: BMW