"Squid Game" — co wiemy o kontynuacji?

"Squid Game" to jedna z tych serii, które pojawiły się znikąd. Z dnia na dzień koreański serial skradł serca widzów na całym świecie. I choć pewnie wielu trudno w to uwierzyć, to premiera serii miała miejsce blisko dwa lata temu, bo we wrześniu 2021. To wtedy "Squid Game" rozkochał w sobie subskrybentów Netfliksa, bijąc wszelkie rekordy platformy i wyprzedzając nawet jej największą chlubę, czyli uwielbiane "Stranger Things".

Już kilka tygodni po tym jak "Squid Game" zawładnęło Netfliksem pojawiły się wieści o kontynuacji. Wtedy jednak w dużej mierze potwierdzano to, co dla wielu było oczywiste: że drugi sezon "Squid Game" powstanie. Brakowało jakichkolwiek konkretów, na te trzeba było nieco zaczekać.

Teraz już oficjalnie wiemy, że już lata ekipa ma wrócić na plan zdjęciowy by pracować nad realizacją dalszych zmagań bohaterów. Teraz jednak pojawia się pytanie: czy hurtem nakręcą także i trzeci sezon "Squid Game"? To możliwe.

2. i 3. sezon "Squid Game" powstaną jednocześnie?

Twórcy nie wspominają jeszcze oficjalnie ani słowem na temat trzeciej serii serialu. Koreańskie serwisy branżowe twierdzą jednak, że udało im się dotrzeć do informacji z których jasno wynika, że twórcy będą jednocześnie pracować na drugą i trzecią serią "Squid Game". Każdy z sezonów miałby liczyć po trzynaście odcinków (dla porównania: pierwszy liczył ich raptem dziewięć). Sprawa nabrała rozpędu i zrobiło się o niej na tyle głośno, że oficjalnie skomentowali ją przedstawiciele Netfliksa.

Zespół produkcyjny "Squid Game" daje z siebie wszystko, aby przygotować się do sezonu 2. Ponieważ wciąż jesteśmy na wczesnym etapie [planowania], konkretne szczegóły nie zostały jeszcze ustalone.

Jak widać — platforma unika jakichkolwiek deklaracji i oficjalnych zapowiedzi. Patrząc jednak na ich politykę odwlekania, reklamowania i zapowiadania nowości gdy te są już na ostatniej prostej (tak sprawy mają się chociażby z 3. sezonem "Wiedźmina"), nie powinno to chyba nikogo specjalnie dziwić.

To tylko plotki, ale są one dość wiarygodne

O drugiej serii twórca opowieści rozprawia się już od wielu lat. Trzecia jednak pozostaje mglistą przyszłością, o której nikt jeszcze nie wspomniał zbyt wiele. Chociaż kilka tygodni po tym jak wybuchła popularność "Squid Game", Hwang Dong-hyuk (twórca serialu) w rozmowie z mediami przyznał, że prowadzi dyskusje związane z drugim i trzecim sezonem.

Nawet jeżeli jednak obie serie będą kręcone jednocześnie, na ich premierę jeszcze trochę zaczekamy. Sam fakt że nie rozpoczęto jeszcze zdjęć daje do myślenia. I znając proces produkcyjny, nie spodziewałbym się, by odcinki drugiej serii zasiliły katalog Netfliksa wcześniej, niż na przełomie 2024 i 2025 roku. Tym samym czekanie na trzeci sezon to kwestia kilku lat.

Pytanie tylko czy to nie za długo i fani będą jeszcze nią w ogóle zainteresowani? W czasach gdy wypuszczane są setki sezonów seriali rocznie utrzymanie zainteresowania widzów nie jest wcale prostym zadaniem. W międzyczasie jednak mamy doczekać się Squid Game: The Challenge — czyli reality show z udziałem publiczności, inspirowanym fabułą koreańskiej serii.

Źródło