Oficjalne ogłoszenie drugiego sezonu nie było jedyną niespodzianką

Niedawno informowaliśmy, że drugi sezon Squid Game oficjalnie powstaje. Chociaż wiele się na ten temat wcześniej plotkowało, to wczoraj Netflix rozwiał wszelkie wątpliwości, oficjalnie potwierdzając sequel koreańskiej rewelacji.

Dzisiaj firma z wielkim N w logo potwierdziła, że powstanie Squid Game: The Challenge. Zasady będą takie same jak w oryginalne - w show zmierzy się ze sobą 456 uczestników z całego świata, podejmując się całego szeregu szalonych wyzwań. Jedyną różnicą jest fakt, że główna nagroda będzie wynosić 4,56 miliona dolarów, a nie niemal 40 milionów. Niemniej jednak, jest o co walczyć.

Wielka nagroda i otwarte zgłoszenia - każdy ma szanse dostać się do show

Zdaje się również, że w przypadku Squid Game: The Challenge uczestnicy całe szczęście nie będą musieli być zadłużeni, a stawką nie będzie ich życie. Netflix nie poinformował również, z jakimi wyzwaniami będą musieli zmierzyć się uczestnicy - możemy spodziewać się zatem zarówno nowych, jak i doskonale nam znanych z serialu przeszkód.

Wiceprezes Netfliksa od seriali dokumentalnych, Brandon Riegg, powiedział mnóstwo pochwał twórcy Squid Game, Hwang Dong-hyukowi. Mężczyzna przytoczył światowy sukces serialu jako jeden z powodów decyzji Netfliksa, żeby przekształcić go w serial, w którym publiczność może uczestniczyć. Warto w tym miejscu przypomnieć o projekcie MrBeasta, który na swoim kanale na YouTube odtworzył wszystkie wyzwania z serialu i zorganizował turniej na własną rękę - nagrodą było 456 tysięcy dolarów, a cały projekt kosztował ponad 3,5 miliona USD.

Chociaż oryginalne Squid Game jest wydarzeniem koreańskim, Netflix swój program przeprowadzi w języku angielskim. Jeśli macie ochotę spróbować swoich sił w zgarnięciu 4,56 miliona dolarów wykonując serię wyzwań w piżamie ze specjalnym numerem, możecie się zgłosić na oficjalnej stronie rekrutacyjnej.

