Apple przygotowuje się do premiery nowego Maka mini. Oto co się zmieni

Następca Maka mini wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek. Jak wynika z najnowszych przecieków, nowe komputery z układami M5 oraz M5 Pro są tuż za rogiem - i Apple szykuje się na wielką premierę. Jeżeli jednak liczycie na wielką rewolucję... to nie tym razem.

Apple nie szykuje żadnych spektakularnych zmian. To po prostu nowa generacja znanej i lubianej linii komputerów. Tym razem z układami M5 i M5 Pro, które zapewnią większą wydajność, a także zaoferują lepszą efektywność energetyczną. Wariant z M5 Pro zaoferuje także więcej rdzeni graficznych i wyższe limity przepustowości pamięci. Gigant z Cupertino zaoferuje tym razem jednak sprawi, że cała ta miniaturowa konstrukcja będzie jeszcze mniejsza. Komputer ma zaoferować dwa porty USB-C z przodu oraz wsparcie dla Thunderbolt 5 w wariantach Pro.

Ulubieniec publiczności w mocniejszej formie

Mac mini od lat jest ulubieńcem publiczności — i to nie bez powodu. Mały, cichy, łatwy do przenoszenia, nie zajmuje miejsca i przy tym - jak na Apple - atrakcyjny cenowo. W nowej, mocniejszej wersji, będzie jeszcze bardziej łakomym kąskiem. Bardziej zaawansowane zadania, praca z multimediami i niskie zużycie energii są zmianami, które mogą przyciągnąć wielu zainteresowanych zmianą komputera. Tym bardziej, że już w podstawowej wersji komputer ma oferować 16 GB RAM i 256 GB SSD. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by tę konfigurację usprawnić. Apple jak zwykle pozwoli skonfigurować sprzęt w zależności od potrzeb.

Kiedy premiera nowego Mac Mini z M5?

Mimo że w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat Maków Mini z M5, informacje na temat premiery są dość rozbieżne. Jedna fala przecieków mówi o tym, że komputery trafią na rynek jeszcze pod koniec tego roku. Inne: że na początku 2026. Mając jednak w pamięci poprzednie premiery i biorąc pod uwagę scenariusz odświeżonego wyglądu, scenariusz związany z początkiem przyszłego roku wydaje się być bardziej prawdopodobnym. Warto mieć jednak na uwadze, że to wciąż nieoficjalne informacje — więc po drodze może zajść jeszcze sporo zmian. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli planujesz przesiadkę na nowszy model komputera od Apple: warto wstrzymać się z zakupem. Mocniejsze podzespoły i odświeżona konstrukcja wydają się być dobrym powodem, by zaczekać z zakupem nowego komputera. Tym bardziej, że w ostatnich latach Apple naprawdę się przykłada — i każda kolejna wersja jest wyraźnie lepsza. Na tę chwilę jednak nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać oficjalnej zapowiedzi od Apple.