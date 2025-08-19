Apple przygotowuje się do premiery nowego Maka mini. Oto co się zmieni

Apple ma szykować się do premiery odświeżonych Maków Mini. Tym razem poza nowymi procesorami, komputery otrzymają także odrobinę odświeżoną obudowę.
Następca Maka mini wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek. Jak wynika z najnowszych przecieków, nowe komputery z układami M5 oraz M5 Pro są tuż za rogiem - i Apple szykuje się na wielką premierę. Jeżeli jednak liczycie na wielką rewolucję... to nie tym razem.
Apple nie szykuje żadnych spektakularnych zmian. To po prostu nowa generacja znanej i lubianej linii komputerów. Tym razem z układami M5 i M5 Pro, które zapewnią większą wydajność, a także zaoferują lepszą efektywność energetyczną. Wariant z M5 Pro zaoferuje także więcej rdzeni graficznych i wyższe limity przepustowości pamięci. Gigant z Cupertino zaoferuje tym razem jednak sprawi, że cała ta miniaturowa konstrukcja będzie jeszcze mniejsza. Komputer ma zaoferować dwa porty USB-C z przodu oraz wsparcie dla Thunderbolt 5 w wariantach Pro.
Ulubieniec publiczności w mocniejszej formie
Mac mini od lat jest ulubieńcem publiczności — i to nie bez powodu. Mały, cichy, łatwy do przenoszenia, nie zajmuje miejsca i przy tym - jak na Apple - atrakcyjny cenowo. W nowej, mocniejszej wersji, będzie jeszcze bardziej łakomym kąskiem. Bardziej zaawansowane zadania, praca z multimediami i niskie zużycie energii są zmianami, które mogą przyciągnąć wielu zainteresowanych zmianą komputera. Tym bardziej, że już w podstawowej wersji komputer ma oferować 16 GB RAM i 256 GB SSD. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by tę konfigurację usprawnić. Apple jak zwykle pozwoli skonfigurować sprzęt w zależności od potrzeb.
Kiedy premiera nowego Mac Mini z M5?
Mimo że w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat Maków Mini z M5, informacje na temat premiery są dość rozbieżne. Jedna fala przecieków mówi o tym, że komputery trafią na rynek jeszcze pod koniec tego roku. Inne: że na początku 2026. Mając jednak w pamięci poprzednie premiery i biorąc pod uwagę scenariusz odświeżonego wyglądu, scenariusz związany z początkiem przyszłego roku wydaje się być bardziej prawdopodobnym. Warto mieć jednak na uwadze, że to wciąż nieoficjalne informacje — więc po drodze może zajść jeszcze sporo zmian. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli planujesz przesiadkę na nowszy model komputera od Apple: warto wstrzymać się z zakupem. Mocniejsze podzespoły i odświeżona konstrukcja wydają się być dobrym powodem, by zaczekać z zakupem nowego komputera. Tym bardziej, że w ostatnich latach Apple naprawdę się przykłada — i każda kolejna wersja jest wyraźnie lepsza. Na tę chwilę jednak nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać oficjalnej zapowiedzi od Apple.
