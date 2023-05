Oficjalne koszulki spoilerują fanom 3. sezon "Wiedźmina"

3. sezon "Wiedźmina" jeszcze nie miał premiery, a już budzi od groma kontrowersji. Jak wszystkie mocno wyczekiwane treści na licencjach, tutaj również od samego początku fani dość mocno wyrażają swoje niezadowolenie. Nie jest ani jak w grach, ani jak w książkach — więc jest źle.

Z jednej strony rozumiem, z drugiej — nikt nie każe im oglądać. Z trzeciej: skoro było tak źle dotychczas, to... po co masakrować zapowiedź trzeciego sezonu z powodu odejścia Henry'ego Cavilla? Trudno tu komukolwiek dogodzić. I choć póki co wokół premiery trzeciej serii dzieje się naprawdę wiele, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że serial i tak okaże się ogromnym sukcesem. I fani i hejterzy rzucą się na niego w dniu premiery pierwszej części, a później z utęsknieniem wypatrywać będą drugiej połowy.

Jeżeli jednak nie czytaliście książek — i jesteście wyłącznie serialowi, to uważajcie na oficjalną kolekcję odzieży od Urban Species. Koszulki bowiem zdradzają więcej, niż wielu by sobie tego życzyło.

Oficjalne koszulki "Wiedźmina" zdradzają czego spodziewać się po Vilgefortzu

Dla tych którzy z prozą Sapkowskiego są za pan brat, to nie będzie żadne zaskoczenie. Ci którzy oglądają uważnie serial prawdopodobnie podejrzewają, że Vilgefortz z Roggeveen nie jest postacią, za którą wielu może go uważać. Dotychczas jednak twórcy nie postawili sprawy jasno. No, ale oficjalne koszulki nie pozostawiają złudzeń co jest pięć — jego towarzystwo na grafice mówi samo za siebie.

Ponadto co bardziej uważni widzowie jako spoiler potraktowali też to, w co ubrani się główni bohaterowie. I zwracają uwagę na to, że w serialu jeszcze ani Yennefer ani Ciri nie widzieliśmy w takim odzieniu, zaś Geralt świeci na nich nową zbroją. Jest także design przedstawiający Dziki Gon. Z jednej strony — dla fanów gry to żadna niespodzianka, podobnie jak dla tych którzy znają książki Sapkowskiego. Jednak ci którzy bazują całą wiedzę o wiedźmińskim świecie wyłącznie z serialu Netflixa, a do tego są dość wrażliwi na spoilery mogą być... delikatnie mówiąc: rozczarowani. Bowiem co by nie mówić, designy Urban Species kilka niespodzianek im zepsują.

Wiedźmin: premiera 3. sezonu już za kilka tygodni!

Trzeci sezon serialu "Wiedźmin" ma trafić na Netflix już 29. czerwca. A raczej pierwsza jego część — pięć odcinków. Kolejne trzy, które składać się będą na drugą (i ostatnią) część trzeciego sezonu trafią do katalogu 27. lipca. I jeśli wierzyć dotychczasowym zapewnieniom twórców, mają one być adaptacją "Czasu pogardy". Jak wierną? Przekonamy się już za niewiele ponad miesiąc.