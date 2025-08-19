NVIDIA GeForce NOW teraz z RTX 5080. To nie koniec nowości

Targi Gamescom w Kolonii to co roku prawdziwe święto dla graczy, ale tym razem NVIDIA postanowiła podnieść poprzeczkę na jeszcze wyższy poziom.

Firma zaprezentowała ogromny pakiet nowości, które jasno pokazują, że przyszłość gamingu nierozerwalnie łączy się ze sztuczną inteligencją. To już nie jest odległa wizja, a teraźniejszość, która puka do naszych drzwi. Od rewolucyjnych zmian w usłudze GeForce NOW, która zyskuje moc najnowszych kart graficznych, przez szerokie wsparcie dla technologii DLSS 4 w największych hitach, po inteligentne narzędzia ułatwiające życie graczom i moderom.

Reklama

GeForce NOW z mocą RTX 5080

Największym i najbardziej ekscytującym ogłoszeniem jest bez wątpienia wprowadzenie architektury NVIDIA Blackwell do usługi GeForce NOW. To największa aktualizacja w historii platformy, która wprost z chmury udostępni graczom wydajność kart graficznych klasy GeForce RTX 5080. Co to oznacza w praktyce? To obietnica zamiany dowolnego urządzenia – czy to laptopa, smartfona czy telewizora – w potężną maszynę do gier, która może konkurować z najdroższymi pecetami. Gracze zyskają możliwość strumieniowania gier w oszałamiającej rozdzielczości do 5K przy 120 klatkach na sekundę, co do tej pory było zarezerwowane wyłącznie dla posiadaczy topowego sprzętu. Sercem tej rewolucji jest technologia NVIDIA DLSS 4 z funkcją Multi-Frame Generation, która inteligentnie mnoży klatki, zapewniając płynność nieosiągalną w tradycyjnym renderingu.

NVIDIA wprowadza również tryb "Cinematic-Quality Streaming". Dzięki zaawansowanym enkoderom AV1 i obsłudze 10-bitowej palety barw zapewni on niespotykaną dotąd jakość obrazu, z wiernym odwzorowaniem kolorów, głębszymi kontrastami i krystaliczną ostrością, co docenią zwłaszcza fani gier z bogatym w detale światem. Co więcej, biblioteka gier dostępnych w usłudze zostanie podwojona i przekroczy 4500 tytułów. Umożliwi to nowa funkcja "Install-to-Play", która da graczom dostęp do ich własnych kolekcji gier na Steam. Członkowie planów Ultimate i Performance otrzymają 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na takie instalacje bez dodatkowych opłat, a dla bardziej wymagających pojawią się opcje rozszerzenia tej przestrzeni.

DLSS 4 i Ray Tracing w największych hitach

NVIDIA nie zapomina też o graczach preferujących rozgrywkę na własnym sprzęcie. Firma ogłosiła, że już ponad 175 gier i aplikacji wspiera najnowszą technologię DLSS 4, która dzięki AI potrafi zwiększyć wydajność nawet ośmiokrotnie w porównaniu do natywnego renderowania. Podczas targów Gamescom zapowiedziano, że do tej imponującej listy dołączą nadchodzące hity, na które wszyscy czekamy. Borderlands 4 i Fate Trigger otrzymają wsparcie dla DLSS 4 z Multi-Frame Generation, a gry takie jak Phantom Blade Zero, CINDER CITY, PRAGMATA czy The Outer Worlds 2 zaoferują zarówno DLSS 4, jak i zaawansowany ray tracing. Prawdziwą gratką dla fanów graficznych wodotrysków będzie pełny path tracing, czyli najbardziej zaawansowana forma śledzenia promieni, który zobaczymy w Resident Evil Requiem oraz Directive 8020.

Aby uczcić premierę Borderlands 4, NVIDIA przygotowała specjalny zestaw promocyjny. Przy zakupie wybranych kart graficznych (GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070) oraz laptopów z ich mobilnymi odpowiednikami, gracze otrzymają w prezencie kopię gry wraz z dodatkiem DLC. To świetna okazja, by wejść w nową generację z jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów roku.

Project G-Assist: Osobisty Asystent AI

Kolejną ciekawą nowością jest aktualizacja Project G-Assist – eksperymentalnego asystenta AI, który ma rozwiązać odwieczny problem złożoności ustawień PC. Zamiast przekopywać się przez dziesiątki menu, G-Assist pozwala zarządzać systemem za pomocą prostych komend głosowych i tekstowych. Chcesz zoptymalizować grę, wyświetlić wykres klatek na sekundę albo zmienić podświetlenie klawiatury? Wystarczy poprosić. Nowy, znacznie wydajniejszy model AI zużywa o 40% mniej pamięci VRAM, jednocześnie działając szybciej i precyzyjniej. Dzięki tej optymalizacji G-Assist będzie teraz dostępny dla wszystkich posiadaczy kart RTX z 6 GB VRAM lub więcej, co znacząco rozszerza grono potencjalnych użytkowników, włączając w to posiadaczy laptopów. Dodatkowo, we współpracy z platformą mod.io, NVIDIA uruchamia G-Assist Plug-In Hub, który pozwoli w prosty sposób odkrywać i instalować wtyczki rozszerzające możliwości asystenta.

RTX Remix to raj dla moderów

Platforma NVIDIA RTX Remix, która pozwala moderom tchnąć drugie życie w klasyczne gry za pomocą ray tracingu i technologii AI, również doczekała się istotnych nowości. Społeczność moderów jest niezwykle aktywna, o czym świadczy ponad 350 projektów w produkcji i ponad 2 miliony pobrań już wydanych modyfikacji. We wrześniu platforma otrzyma zupełnie nowy, potężny system cząsteczek (particle system). Umożliwi on tworzenie w starych grach nowoczesnych, dynamicznych i realistycznie oświetlonych efektów wizualnych, takich jak ogień, dym czy eksplozje, które będą reagować na otoczenie i rzucać cienie. To narzędzie trafi do ponad 165 kompatybilnych gier, z których większość nigdy nie posiadała własnego edytora tego typu. Zwycięzcą niedawnego konkursu modderskiego został projekt Painkiller RTX Remix, który doskonale pokazuje, jak niesamowite rezultaty można osiągnąć, łącząc klasyczną rozgrywkę z najnowocześniejszą grafiką.

Tegoroczne ogłoszenia NVIDIA na Gamescom jasno pokazują kierunek, w którym zmierza branża. Sztuczna inteligencja staje się fundamentem gamingu, napędzając rewolucję zarówno w chmurze, jak i na naszych domowych komputerach. Oferuje nie tylko doskonałą jakość grafiki, ale także nowe, inteligentne narzędzia, które sprawiają, że granie staje się prostsze, bardziej wciągające i dostępne dla każdego.