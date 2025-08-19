Z tym obiektywem żaden szczegół ci nie ucieknie. Ta firma jest nie do zatrzymania

Sima zaprezentowała dzisiaj obiektyw, o którym już docierały do nas plotki, ale który pomimo tego i tak bardzo cieszy i rozpala wyobraźnię. Uwaga, to jest prawdziwe działo stworzone do wyłapywania każdego detalu.

Uznany producent pokazał dzisiaj oficjalnie światu obiektyw, o którym mówi, że jeszcze nikt takiego nie stworzył. I niezależnie od tego czy to prawda, czy nie, każdy posiadacz pełnej klatki będzie co najmniej zainteresowany tym cudem. Oto 200mm Sigmy o świetle F2.

Szybko i z pięknym bokeh. Ta firma jest nie do zatrzymania

Sigma po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskakiwać nawet najbardziej wymagających fotografów. Premiera modelu 200mm F2 DG OS, chociaż jest dedykowana wydarzeniom sportowym, powinna przyciągnąć uwagę każdego. To pierwszy takie szkło o stałej ogniskowej 200mm i jasności F2, dedykowany pełnoklatkowym bezlusterkowcom Sony E oraz L-mount. To zadowoli nawet fotografów portretowych i w magiczny sposób skompresuje odległe widoki.

Sigma

Konstrukcja obiektywu to 19 elementów w 14 grupach, z wykorzystaniem soczewek FLD i SLD, które eliminują aberracje i zapewniają ostrość od centrum po krawędzie kadru – nawet przy pełnym otwarciu przysłony. Zdjęcia, które zachwycają detalem i głębią, a bokeh generowany przez 11-listkową, okrągłą przysłonę robi wrażenie. Sigma nie zapomniała też o praktycznej stronie – obiektyw jest odporny na kurz, zachlapania, a przednia soczewka ma powłokę hydrofobową i olejoodporną.

Za autofokus odpowiada silnik HLA (High-response Linear Actuator), który ma zadbać o komfort fotografów wydarzeń sportowych, oferując szybkość i ostrzenie już od 170 centymetrów. To zaś jest także wspierane widocznym w nazwie OS, czyli autorskim algorytmem stabilizacji obrazu. Sima zapewnia, że jest na tyle solidny, aby móc swobodnie strzelać fotografie z ręki, gdy sytuacja tego będzie wymagała. Jednakże gdyby było inaczej to na pewno się przyda także nowy uchwyt statywowy kompatybilny z Arca-Swiss. Całość waży 1,8kg i mierzy 203mm długości, zaś filtr ma średnicę 105mm.

Sigma

Sigma 200mm f2 DG OS Sports trafi do sprzedaży już na początku września w cenie 3299 dolarów, co się pewnie przełoży na okolice 13000 złotych. Przykładowe fotografie już teraz można oglądać we wczesnych reakcjach twórców i, och, jest na co czekać.

Źródło: Sigma