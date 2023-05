Wiedźmin - kiedy sezon 3? Wszystko co musisz wiedzieć

Do premiery trzeciego sezonu "Wiedźmina" został nieco ponad miesiąc. Co wiemy o nowych odcinkach serialu?

"Wiedźmin" na Netflix miał być odpowiedzią na "Grę o Tron" - serię, która doskonale odnalazła się na HBO zarówno oryginalną serią, jak i prequelem w postaci "Rodu Smoka". Świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego aż prosił się o porządną ekranizację - i tak też się zapowiadało. Świetna obsada dawała nadzieję na naprawdę dobry serial fantasy. Jak wyszło - możecie przekonać się sami oglądając dwa sezony "Wiedźmina" oraz "Wiedźmin: Rodowód krwi". A już w tym roku na platformie zadebiutuje trzeci sezon, który będzie jednocześnie ostatnim dla głównego aktora. Co wiemy o nowych odcinkach i kiedy się możemy ich spodziewać? Sprawdzamy!

O czym będzie 3. sezon?

Wraz z końcem 1. sezonu “Wiedźmina” pożegnaliśmy nietypową narrację, która nie do końca przypadła do gustu widzom. Jednoczesne prowadzenie trzech osi czasowych spowodowało, że w Sieci zaroiło się od poradników podpowiadających, jak należy rozumieć przedstawiane wydarzenia. W 2. sezonie takiej sytuacji nie było, bo wątki trójki głównych bohaterów - Geralta, Ciri i Yennefer - rozgrywały się jednocześnie. Przygoda, która rozgrywała się na przestrzeni 8 odcinków zakończyła się walką Geralta z demonem atakującym jego najbliższych, gdy najpotężniejsi gracze Kontynentu wzmagali wysiłki, by dopaść Ciri. Wszystkich wątków nie udało się domknąć i można liczyć, że to właśnie nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na postawione wcześniej pytania i wątpliwości.

Przecieków na temat trzeciego sezonu "Wiedźmina" jest wiele, jednak każdy kolejny miesiąc i tydzień przynosi sprzeczne sygnały. Od dawna mówi się, że nowe odcinki jeszcze bardziej odejdą od tego, co możemy przeczytać w książkach Sapkowskiego. Z drugiej strony mamy informacje, że twórcy sięgali częściej po oryginał starając się naprawić to, co udało im się zepsuć na przestrzeni ostatnich lat. Chodzi tu przede wszystkim o relację Geralta i Yennefer. Jak potoczą się ich losy w trzecim sezonie? Tego zapewne dowiemy się po premierze wszystkich odcinków. To, co wiemy z pewnością, to postać, z którą Geralt będzie musiała się mierzyć. To tajemniczy Profesor - Ralf Blunden, który wraz ze swoimi kompanami ma ruszyć w pościg za Ciri i Yennefer.

Władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu prześcigają się w próbach znalezienia Ciri, więc Geralt zabiera ją z Cintry, żeby znaleźć dla niej bezpieczną kryjówkę. Wiedźmin zrobi wszystko, żeby obronić swoją na nowo połączoną przybraną rodzinę przed każdym zagrożeniem. Yennefer, która odpowiada za magiczne szkolenie Ciri, prowadzi całą trójkę do Aretuzy, za której murami mają być bezpieczni i zgłębić niezwykłe zdolności dziewczyny. Na miejscu trafiają jednak w bagno spisków, zdrady i czarnej magii. Aby wyjść cało z tych opresji, będą musieli położyć na szali wszystko.

Henry Cavill - czy będzie w 3. sezonie?

Fakt, że Henry Cavill żegna się z rolą Geralta w Netfliksowym "Wiedźminie", został potwierdzony przez samego aktora i platformę już w zeszłym roku. W październiku 2022 r. dowiedzieliśmy się, że 3. sezon serialu będzie ostatnim, w którym zagra znany aktor. W kolejnym sezonie pałeczkę przejmie inne, znane nazwisko. Tytułowego Wiedźmina zagra Liam Hemsworth, brat Chrisa, którego kojarzymy przede wszystkim z bogiem Thorem w uniwersum Marvela. Liam ma na swoim koncie występy w filmach kinowych oraz serialach telewizyjnych. Widzowie mogą go kojarzyć m.in. z serii "Igrzyska Śmierci", gdzie odgrywał rolę Gale'a Hawthorne'a. Na małych ekranie grał w "Księżniczce z krainy słoni" czy australijskiej operze mydlanej "Sąsiedzi".

W trzecim sezonie Wiedźmina powrócą także Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri). Nie zabraknie też Joeya Bateya (Jaskier), MyAnny Buring (Tissaia de Vries), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Eamona Farrena (Cahir), Toma Cantona (Filavandrel aén Fidháil), Mecii Simson (Francesca Findabair) oraz Wilsona Radjou-Pujalte (Dara). Na ekranie pojawią się też nowi bohaterowie i aktorzy: Robbie Amell (Gallatin), Meng'er Zhang (Milva), Hugh Skinner (książę Radovid) i Christelle Elwin (Mistle). Głównym antagonistą trzeciego sezonu będzie Ralf Blunden zwany również Profesorem - zagra go Sunny Patel.

Kiedy 3. sezon?

Na premierę trzeciego sezonu "Wiedźmina" nie będzie trzeba czekać do zimy. Grudniowe debiuty dwóch pierwszych sezonów to już przeszłość. Nowe odcinki na Netflix zadebiutują już tego lata. Warto jednak zaznaczyć, że platforma zdecydowała podzielić się ten sezon na dwie części. Premiera części pierwszej zaplanowana jest na 29 czerwca, premiera części drugiej odbędzie się 27 lipca. Całość ma się składać z 8 odcinków, które rozwiążą wiele niedomkniętych wcześniej wątków. Będzie to też ostatnie chwile z Henrym Cavillem, dla którego trzeci sezon Wiedźmina jest ostatnim.