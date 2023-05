Schwarzenegger w serialu i inne gorące nowości do obejrzenia w tym tygodniu

Dzień matki

Netflix postanowił nakręcić dynamiczny film akcji dając szansę twórcy filmu "Najmro" - Mateuszowi Rakowiczowi. Główną rolę zagra Agnieszka Grochowska, która wciela się w postać byłej agentki NATO do zadań specjalnych, prowadzącej sekretne życie. W pewnym momencie Nina odkrywa, że jej syn został uprowadzony przez grupę przestępczą. Z determinacją i bez względu na konsekwencje, postanawia za wszelką cenę uratować swoje dziecko, sięgając nawet po najbardziej bezwzględne metody. Powyżej zobaczycie wyjątkowy, brutalny zwiastun filmu.

Premiera na Netflix 24 maja.

Mała syrenka

Wzbudzający ogromne emocje film "Mała Syrenka", wyreżyserowany przez utalentowanego specjalistę od musicali, Boba Marshalla, to aktorska adaptacja nagrodzonej Oscarami klasycznej animacji Disneya. Opowiada on popularną historię Arielki, pięknej, odważnej i pełnej pragnienia przygód syrenki. Jej fascynacja światem ludzi prowadzi ją na powierzchnię, gdzie spotyka przystojnego księcia Eryka i natychmiast zakochuje się w nim.

W kinach od 26 maja.

Fubar

"Fubar" będzie pierwszym serialem, w który zaangażowany będzie sam Arnold Schwarzenegger. W produkcji gwiazda wcieli się w agenta CIA zbliżającego się do emerytury, który zostaje zmuszony do powrotu do akcji terenowych. Podczas ostatniej misji odkrywa tajemnicę związaną z jej córką, z którą musi się zmierzyć i dojść do kompromisu, by wykonać misję. "Fubar" to lekka historia pełna humoru i szpiegowskich misji.

Premiera na Netflix 25 maja.

Super Mario Bros.

Długo wyczekiwana nowa wersja filmu bazującego na ikonicznych grach. Fabuła jest oczywiście wszystkim szeroko znana: w trakcie pracy pod ziemią, naprawiając wodociągi w Brooklynie, bracia hydraulicy Mario i Luigi, nagle zostają przeniesieni do tajemniczego świata przez magiczną rurę. W nowym miejscu bracia zostają rozdzieleni, co skłania Mario do podjęcia epickiej misji odnalezienia Luigiego. Produkcja znakomicie radzi sobie na światowych rynkach, a w tym tygodniu zawita do polskich kin.

W kinach od 26 maja.

Sekta

Przygotowany z myślą o platformie Hulu serial zmierza do Polski. W obsadzie zobaczymy doskonale znane twarze, jak Teresa Palmer, Guy Pearce, Miranda Otto, Errol Shand czy Tom Budge. W serialu główna bohaterka musi stanąć twarzą w twarz z demonami swojej przeszłości, aby powstrzymać mroczną organizację. Ta zagrażająca sekta ma na celu porwanie dzieci w celu realizacji tajemniczego, złowieszczego planu.

Premiera na Disney+ 24 maja.

Platoniczna przyjaźń

Rose Byrne i Seth Rogen w niesamowitym duecie na ekranie wcielają się w Nicka Stollera i Francesce Delbanco. Fabuła skupia się na dwójce dawnych przyjaciół, którzy, będąc w platonicznym związku, zbliżają się do średniego wieku i nawiązują kontakt po długiej przerwie. Ich przyjaźń stopniowo staje się coraz bardziej intensywna i w humorystyczny sposób wpływa na destabilizację ich dotychczasowego życia.

Premiera na Apple TV+ 24 maja.

Fatalne zauroczenie

Serialowa wersja filmu z 1987 roku z Lizzy Caplan i Joshu Jacksonem w rolach głównych. Tym razem jednak całą historię będziemy śledzić z innej perspektywy, dlatego podejmuje tematykę niezdrowych obsesji oraz wiecznego tematu niewierności małżeńskiej ukazanych z nowoczesnej perspektywy silnych kobiet. Wątki te są połączone z prezentacją zaburzeń osobowości oraz obsesyjnej kontroli tworząc kontekst dla całej historii.

Premiera na SkyShowtime 22 maja.