Spotify cały czas większe od konkurencji, ale nie wyklucza nowych abonamentów

Spotify nadal kojarzone jest przede wszystkim z muzyką, ale platforma usilnie stara się zmienić nastawienie swoich użytkowników, dla których przygotowuje nową ofertę. Ta, oczywiście, związana jest z drugim rodzajem treści dostępnych na Spotify, czyli podcastami.

Podcasty w Spotify. Jak słuchać, pobierać i szukać?

Początkowa niepewność i badanie rynku przeobraziły się w konkretne i dynamiczne działania, które doprowadziły nie tylko do stworzenia dedykowanej podcastom sekcji w aplikacji czy wzbogacenia oferty o tysiące lub dziesiątki tysięcy nowych tytułów, ale przede wszystkim ogromnych inwestycji. Spotify podpisało lukratywne umowy z wieloma twórcami, wykupiło na wyłączność popularne podcasty i planuje premiery kolejnych, zupełnie nowych.

Rynek, który do tej pory słynął z otwartości, swobody i darmowych treści, staje się teraz kalką pozostałych branż, jak seriale i filmy. W grę zaczynają wchodzić przeogromne pieniądze, setki milionów i miliardy dolarów, a platformy online myślą przede wszystkim o tym, by wybić za pomocą posiadanych na wyłączność treści.

Porównujemy Spotify i Apple Music – co jest lepsze?

Dotychczas, podcasty były darmowymi audycjami w Internecie, tworzonymi głównie przez pasjonatów dla pasjonatów, ale sytuacja zmieniła się diametralnie i obecnie mamy do czynienia z dużymi, profesjonalnymi projektami, za którymi stoją znane nazwiska i marki (np. Obamowie oraz słuchowiska z superbohaterami komiksów DC, jak Batman i inni). Dodatkowo, treści te trafiają tylko na jedną platformę, nie dysponujemy swobodą ich odsłuchu w dowolnej aplikacji, a wkrótce najwięksi pozamykają je za (dodatkowymi) paywallami.

O zakusach Apple na rynek podcastów mówi się od wielu miesięcy, a przecież ich aplikacja Podcasty jest jedną z najpopularniejszych na świecie. Wprowadzenie opłat za dostęp do wybranych treści byłoby wręcz rewolucją, ale jeśli inni zdecydują się na taki krok, to Apple będzie jeszcze bardziej zdecydowane w swoich działaniach. Spotify może dać sygnał do wykonania takiego ruchu już w tym roku, ponieważ wcześniejsze ankiety i testy, a także ostatnie ruchy mogą skutkować wdrożeniem nawet kilku płatnych planów. Ich cena, według informacji udzielanych przez zapytanych użytkowników, wahała się pomiędzy 3 a 8 dolarami, lecz warto zaznaczyć, że podstawowa subskrypcja (muzyczna) kosztuje w dolarach 9,99 miesięcznie.

Czekaliśmy na to latami! Spotify odtworzy Wasze MP3 z telefonu

Sure looks like ⁦@Spotify⁩ is considering launching a premium podcast plan based on the survey I was prompted to fill out when I opened its app this morning… pic.twitter.com/6XjsWC79sn

— Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020