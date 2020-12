Apple Music vs Spotify: podsumowanie

Wybór usługi muzycznej sprowadza się oczywiście do osobistych preferencji i indywidualnych potrzeb. Nie wydaje mi się, by dla osób nieposiadających urządzeń firmy Apple usługa Apple Music była atrakcyjną propozycją, ale argument o możliwości wgrania własnych utworów do chmury i słuchania ich na wszystkich urządzeniach jest dość silny. Spotify natomiast oferuje ogromną bazę playlist, Spotify Connect i większą liczbę obsługiwanych urządzeń. Na papierze Spotify wypada więc lepiej, choć w teorii oferuje tylko 50 milionów utworów, podczas gdy Apple Music deklaruje katalog z 70 milionami piosenek. Zdecydujcie, które atuty są dla Was ważniejsze, ponieważ finansowo obydwie usługi wypadają identycznie.