Jeśli chcecie przejrzeć katalog podcastów, musicie wybrać zakładkę Przeglądaj w aplikacji Spotify na komputerze, a następnie kliknąć na Podcasty (drugie od lewej na poziomej liście). Ulubione podcasty znajdziemy w zakładce Biblioteka wybierając Podcasty. W pierwszej sekcji mamy możliwość przejrzeć wszystkie obserwowane przez nas podcasty w Spotify a w drugiej te, które Spotify nam poleca na podstawie tego, czego słuchamy.

Sterowanie odtwarzaniem podcastów w Spotify

Podczas słuchania podcastu zmienia się widok ekranu odtwarzania na smartfonie i paska w aplikacji dla komputerów. Zamiast przeskakiwania pomiędzy utworami (poprzedni/następny) dysponujemy opcją przewinięcia 15 sekund w przód lub w tył. Przycisk odtwarzania losowego zmienia się w kontrolkę prędkości odtwarzania, natomiast zapętlenie odtwarzania zmienia się w wyłącznik czasowy. Co ciekawe, przy podcaście nie ma łatwego dostępu do kolejki odtwarzania (schowana na liście rozwijanej u góry ekranu), ponieważ Spotify zamieniło skróty z szybkim udostępnianiem.

Dodawanie własnego podcastu do Spotify

Ci, którzy zdążyli już sprawdzić katalog podcastów w Spotify, mogli zauważyć, że oferta nie zawiera wszystkich podcastów, które znajdziemy w innych miejscach. Może to dotyczyć mniej popularnych podcastów, bo na dzień dzisiejszy zaległości zostały przez Spotify nadrobione. Wszystko to dzieje się jednak za sprawą polityki stosowanej przez Spotify – każdy dostępny do odsłuchania podcast został tam dodany przez administrację Spotify.

Odpowiedzialny za dział podcastów zespół podejmuje decyzje o tym, które podcasty znajdą się w Spotify, a które nie. To wyklucza możliwość dodawania swojego podcastu do Spotify przez użytkowników za pomocą linka RSS. W efekcie katalog nie może równać się z tym, co znajdziemy przede wszystkim w iTunes czy na innych otwartych platformach, ale jak napisałem wcześniej, trudno mi było wskazać rażące braki w katalogu, bo ostatnie miesiące to dynamiczne działania platformy w uzupełnianiu asortymentu.