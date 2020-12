Czekaliśmy na to latami! Spotify odtworzy Wasze MP3 z telefonu

Niestety, takie rozwiązanie nie jest ani najwygodniejsze, ani najskuteczniejsze. Potrzeba synchronizacji telefonu z komputerem (nawet bezprzewodowo) to coś, na co nie zdecyduje się dziś wiele osób, a niektórzy klienci Spotify nawet nie posiadają komputera. Jest nim smartfon i to właśnie w pamięci telefonu znajduje się ich muzyka. Bez dodatkowego urządzenia niemożliwe byłoby więc uzupełnienie biblioteki. Co jednak ważniejsze, do tej pory oferowana przez Spotify metoda działa w kratkę.

Sam kilkukrotnie próbowałem skopiować na telefon dodatkowe kawałki z płyty, której na Spotify nie ma, ale aplikacje nie potrafiły się dogadać, więc odpuściłem. Później zorientowałem się, że kilka utworów jakimś sposobem skopiowało się na telefon, ale nie było mi dane zmusić aplikacji do ich odtworzenia, więc może wcale tam nie trafiły?

Spotify na Android odtworzy lokalne pliki mp3

Spotify robi wiele, by uzależnić nas od swojej oferty, ale serwis zdaje sobie sprawę, że oddając nam do dyspozycji lepszą aplikację może tylko zyskać. Zapowiedzi wprowadzenia do Spotify na Androida opcji wyświetlania i odtwarzania muzyki z telefonu bardzo mnie ucieszyły, choć nie są jeszcze oficjalnym stanowiskiem firmy.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android! No need to sync it from your desktop anymore :D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020

Natrafiła na nie Jane Manchun Wong i opublikowała na Twitterze zrzut ekranu zawierający włącznik tej funkcji. Wygląda więc na to, że Spotify wprowadzi już niedługo dla wszystkich użytkowników aplikacji na Androida opcję odtwarzania własnych plików. Oczywiście programów do takich zadań nie brakuje, ale możliwość wymieszania własnej kolekcji z przeogromną bazą muzyki ze Spotify z pewnością znajdzie wielu entuzjastów, do których i ja się będę zaliczał.

Posiadacze iPhone’ów będą musieli jednak obejść się trochę smakiem, bo na horyzoncie wcale nie widać planów wdrożenia podobnej funkcji w appce na iOS-a. A byłaby to kolosalna zmiana, ponieważ w tej chwili to właśnie Apple Music jest najbardziej wszechstronną aplikacją. Wszystko dzięki usłudze streamingowej, sklepowi iTunes oraz opcji dodawania własnych plików muzycznych.