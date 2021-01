Ja nie odpalę Spotify na 17-letnim iPodzie? Potrzymaj mi piwo…

Programiści to, wbrew pozorom, często ludzie z dużym poczuciem humoru. Stąd w sieci często pojawiają się opisy zabawnych projektów, które udowadniają, że coś co wydaje się niemożliwe lub absurdalne, jest do zrobienia, a czasem nawet ma jakiś sens. Któż nie lubi takich historii jak odpalenia Dooma na nowoczesnej golarce, czy przeprogramowanie pralki, żeby kręciła bębnem w rytm najnowszego kawałka Rammsteina ;) Do tej kategorii należy historia Spotify i iPoda, no prawie...