Już na samym wstępie można bowiem postawić sprawę jasno – jeśli nie posiadasz i całkowicie wykluczasz zakup innych głośników Sonosa, to nie docenisz wszystkich możliwości przenośnego Sonos Roam. I choć jest to głośnik mobilny, który znakomicie sprawa się w domu oraz poza nim, to trudno mi napisać, że to sprzęt dla każdego. Owszem, jedna z cech sprawia, że osoby, które nie kupiły innych głośników, mogą być zaintrygowane takim systemem audio, ale sytuacja jest dość skomplikowana. Już tłumaczę dlaczego.

Z czym kojarzy Wam się Sonos?

Sonos to marka kojarzona przede wszystkim z dość drogimi głośnikami bezprzewodowymi, dzięki którym można wypełnić całe mieszkanie lub dom dźwiękiem. Na przestrzeni ostatnich lat zrobiono wiele, by próg wejścia w ekosystemem był niższy: wprowadzono pozbawione mikrofonów Sonos One SL kosztujące około 800 zł za sztukę oraz przygotowano model Symfonisk we współpracy z IKEĄ, który wyceniono na niecałe 500 zł, ale to wciąż dla wielu osób bariera nie do przeskoczenia.

Wielokrotnie odpowiadano na pytanie „czy warto?” i choć często padają odpowiedzi, że „tak”, to sceptyków nie brakuje. Rozumiem te obawy, nie każdy też takiego sprzętu potrzebuje, ale jeśli bierzecie pod uwagę zakup takiego głośnika lub już go posiadacie, a jednocześnie chcielibyście móc zabrać cząstkę tego systemu ze sobą, to Roam jest idealną propozycją.

Przenośny głośnik Blueooth Sonosa – oksymoron?