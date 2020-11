Kilka tygodni z AfterShokz OpenMove: słuchawkami kostnymi w przystępnej cenie

No ale właśnie: przez to, że słuchawek nie mamy w uszach musimy być gotowi na to, że w głośniejszym otoczeniu bez zatyczek trudno mówić o komforcie ze słuchania. Nie miałem okazji przetestować OpenMove of AfterShokz w samolocie, ale krótka przejażdżka metrem jasno pokazała mi, że to nie jest miejsce na słuchanie podcastów, gdyż nie słyszałem co drugiego słowa.

Za pośrednictwem słuchawek przeprowadziłem też kilka rozmów głosowych — i jako że żaden z rozmówców nie narzekał na złą jakość (co zdarzyło się w przypadku innych urządzeń w przeszłości), zakładam, że nie ma powodów do zmartwień. Zaznaczam jednak, że wszystkie prowadziłem z poziomu mojego domowego biura, a nie jakiejkolwiek podróży z wiatrem, szumami i rozmowami w tle.

AfterShokz OpenMove: doskonały stosunek jakości do ceny, ale to nie są słuchawki idealne

Budżetowe słuchawki OpenMove, jak lwia część urządzeń korzystającej z tej technologii, kierowana jest przede wszystkim ku wszystkim uprawiającym sport. Lekka, wygodna w użyciu, konstrukcja idealnie sprawdzi się niezależnie od kształtu głowy. Nie miejcie jednak złudzeń: to nie jest urządzenie idealne. Największym minusem z mojej perspektywy okazał się czas czas pracy na jednym ładowaniu. Słuchawki podziałają na jednym ładowaniu około sześciu godzin — czyli większość użytkowników będzie musiała przygotować się na konieczność ich ładowania co 2-3 dni, zakładając, że korzystają z nich głównie do ćwiczeń. Plus taki, że w tym modelu znalazło się już gniazdo USB typu C. Pozostaje też sporna kwestia wodoodporności. Droższe modele mogą cieszyć się certyfikatami IP68 — tutaj mamy tylko 55. I choć myślę, że dla lwiej części użytkowników to w zupełności wystarczająca ochrona — bo przy pocie, kurzu czy lekkiej mżawce nie powinno być powodów do zmartwień — warto mieć to na uwadze.