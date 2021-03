Dopóki nie usłyszę, nie uwierzę. Ten mały głośnik Sonosa ma być rewolucją

Teraz, dzięki Sonos Roam, firma ma nadzieje na zabłyśnięcie także w tej kategorii, ale ocena szans jest naprawdę trudna. Warto bowiem zacząć od tego, że Sonos Roam nie jest typowym głośnikiem Bluetooth – to, tak jakby, jego dodatkowa cecha, gdyż Sonos nie zrezygnował z łączności Wi-Fi ani kompatybilności z całym systemem. Jeżeli sprzęt znajduje się w zasięgu znanej sieci bezprzewodowej, to Roam będzie korzystał z niej, by odtwarzać muzykę. W chwili utraty połączenia, Sonos Roam nawiąże je już za pomocą Bluetooth z naszym telefonem, by móc kontynuować odtwarzanie, sprytne.

Jak działa Sonos Roam?

Co istotne, działa to też w drugą stronę – po powrocie do domu możemy dłużej przytrzymać palce na przycisku Play, by Roam przekazał informacje o właśnie odtwarzanych treściach do najbliższego głośnika Sonos w domu i wtedy dźwięk popłynie z innego głośnika. Roam przez cały czas może pełnić rolę jednego z członków domowego systemu obecnych w kilku pomieszczeniach głośników Sonos, ale nie może być na przykład głośnikiem satelitarnym dla systemu audio kina domowego budowanego na podstawie soundbara Sonos Arc. Tej samej roli nie może pełnić też Sonos Move, więc nie jest to totalna nowość. Wymiary są dość skromne: 168 x 62 x 60 mm przy masie 430g, co może budzić obawy o jakość dźwięku.

