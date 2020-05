Ostatnie nowości Sonos – sporo tego!

Sonos to marka, której obecność na rynku domowego audio trudno przegapić, bo go niemalże stworzyła. Tak zwane audio multiroom to ich domena, ale w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach pokazali zupełnie nowe produkty. Sonos Move był pierwszym przenośnym głośnikiem wyposażonym w łączność Bluetooth, a głośniki Symfonisk to efekt współpracy z IKEĄ – okazuje się, że półka i lampka też mogą być źródłem dobrego dźwięku. W ostatnim czasie pokazano także trzy nowe głośniki, w tym soundbar Arc obsługujący dźwięk Atmos i zupełnie nową aplikację Sonos z systemem S2 i usługą Sonos Radio.