Recenzja Samsung Galaxy Buds Pro. Te słuchawki są jak AirPods Pro dla Androida

Galaxy Buds Pro działają ze smartfonami i tabletami Samsunga tak, jak AirPodsy ze sprzętami Apple. Są elementem ekosystemu, co przekłada się na wygodę użytkowania, w tym błyskawiczne parowanie. Trzeba jednak pamiętać, że nowe słuchawki będą najlepiej współpracować właśnie z telefonami Samsunga i niestety przekonałem się o tym na własnej skórze. Podczas gdy spięcie ich z testowanym przeze mnie Samsungiem Galaxy S21 Ultra było szybkie, a działanie idealne (zero, dosłownie zero problemów), tak aplikacja Galaxy Buds na iPhonie 11 w ogóle nie widziała nowego sprzętu. Słuchawki udało się połączyć, ale jedynie przez wprowadzenie ich w tryb parowania i odszukanie na liście znalezionych przez iPhona urządzeń. Mimo tego nie pojawiły się jako nowy sprzęt w aplikacji Samsung Galaxy Buds. Co dziwne, kiedy testowałem model Buds Live, takich problemów nie było. Ale spokojnie, sprawdzałem jak działają Buds Pro na innych Androidach i jest bardzo dobrze – nie tak idealnie i spójnie jak z Galaxy, ale wciąż bardzo dobrze.

Niestety nie miałem okazji sprawdzić jednego z głównych atutów Galaxy Buds Pro czyli przełączenia się między urządzeniami podpiętymi do tego samego konta Samsunga. Pozostaje mi wierzyć, że jest to tak szybkie, proste i przyjemne jak firma obiecuje na reklamie i podnosiła kilkukrotnie na przedpremierowym pokazie sprzętu. Jako słuchacz przyzwyczajony do ekosystemu Apple, uważam taką funkcję za jedną z najważniejszych i korzystam z niej na sprzętach amerykańskiej firmy regularnie. Super, że Samsung o tym pamięta, szkoda, że ogranicza się do swoich urządzeń. Ale chyba nigdy nie doczekamy się takiego standardu dla Androida jako systemu.