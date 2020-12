AirPods Max za drogie? Wybieramy tańsze, ale równie dobre alternatywy

ANC, czyli aktywna redukcja dźwięków otoczenia – w prostych słowach, tłumienie zewnętrznych hałasów dochodzących do uszu słuchacza. Sprzęt wykorzysta do tego trzy mikrofony w każdej ze słuchawek, wykryje dźwięk otoczenia i odpowiednio go wyciszy. Podobny system jest już dostępny w dokanałowych słuchawkach AirPods Pro i jak na tak małą konstrukcję, działa tam świetnie. Strzelam wiec, że w dużych, nausznych słuchawkach będzie na najwyższym poziomie. Jednocześnie dostaniemy – znany również z AirPods Pro – tryb transparentny/przezroczysty który wzmocni sygnał z zewnątrz by zniwelować pasywne tłumienie samych słuchawek. To bardzo przydatna funkcja kiedy nie chcemy ściągać słuchawek, a potrzebujemy z kimś porozmawiać lub dokładnie usłyszeć dźwięki otoczenia.

Według Apple AirPodsy Max wykorzystują technologię Spatial Audio, czyli dźwięk przestrzenny. Słuchawki mają śledzić głowę czasie rzeczywistym i na tej podstawie odpowiednio dostosowywać emisję dźwięków, dzięki czemu uda się wypuszczać przestrzenny dźwięk nagrany w technologii 5.1, 7.1 oraz Dolby Atmos.