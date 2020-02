Czym jest ANC i do czego służy?

Co to jest ANC?

ANC to skrót od active noise cancellation lub active noise control. To nic innego jak funkcja wyciszania dźwięku otaczającego słuchacza. W związku z tym, że pojawia się słowo „aktywna”, do redukowania hałasu otoczenia wykorzystywany jest sprytnie zaprojektowany system. Zasada jest taka, by wraz z dźwiękiem wysyłanym do ucha słuchacza przesyłać dodatkowy sygnał, który jest odwrotnością hałasu, czyli sygnału zakłócającego. Skuteczność takiego mechanizmu nie jest idealna, przez co w żadnych słuchawkach hałas nie zostaje odcięty w stu procentach, jednak wiele urządzeń oferuje ANC na takim poziomie, że różnica względem wyłączonego systemu jest kolosalna.

Choć rozwiązania nie są identyczne w każdym przypadku, to jednak na ogół mikrofon lub mikrofony zbierają odgłosy otoczenia, by później przekazać te dane oprogramowaniu, które dobiera odpowiednią „przeciwfazę” i wysyła ją nam do uszu razem z odtwarzaną w słuchawkach muzyką, podcastem czy audiobookiem. Nie oznacza to jednak, że nie będzie działać lub będzie nieprzydatne kiedy niczego nie słuchamy. Zdarzało mi się usypiać w samolocie bez muzyki, za to z włączonym ANC – a to dlatego, że system zgrabnie wyciął irytujący dźwięk silników.

Czy nie wystarczy pasywne tłumienie?

Na pewno pamiętacie kiedy pierwszy raz umieściliście w uszach słuchawki dokanałowe. Dziwna, dla wielu osób nieprzyjemna zmiana ciśnienia, a przy okazji niezłe odcięcie od otoczenia. Tak, to właśnie jest mechaniczne wytłumienie, które jeszcze lepiej czuć w dużych, nausznych (wokółusznych) słuchawkach. W takim przypadku producent często konstruuje muszle w taki sposób, by jak najbardziej odciąć słuchacza od otoczenia i w wielu przypadkach udaje się to bardzo dobrze. Efekt nie będzie oczywiście tak mocny jak przy ANC (a szczególnie kiedy zostaną zastosowane te dwa systemy), ale wielu osobom wystarczy.

Dla kogo są słuchawki z ANC?

Jak to mówią – każdemu według potrzeb. Ja przyzwyczaiłem się do słuchawek z ANC tak bardzo, że nie przepadam za sprzętami bez tego systemu – ale tylko w niektórych sytuacjach. ANC doskonale sprawdzi się kiedy słuchacie muzyki idąc ruchliwą ulicą – system wytnie szum aut. To samo w samolocie, gdzie jednostajny odgłos silników zakłóca odsłuch. Tego typu słuchawki też nieźle sprawdzają się na open-space’ach, gdzie gwar rozmów połączony jest z jednostajnym dźwiękiem klimatyzacji czy wentylatorów komputerów – przy dobrym ANC różnica w odsłuchu, a co za tym idzie komforcie jest kolosalna. Te szumy zostaną po prostu wycięte i nie będziecie ich słyszeć.

Jakie słuchawki z ANC wybrać?

Jeśli szukacie dobrych, bezprzewodowych, małych dokanałowych słuchawek z ANC, mogę polecić Sony WF-1000XM3. Jak na swój rozmiar oferują naprawdę udaną i sprawnie działającą aktywną redukcję oraz bardzo dobre brzmienie.