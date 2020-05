Apple Airpods Pro – recenzja po pół roku. Czy to najlepsze tego typu słuchawki na rynku?

Początkowo obawiałem się ich zgubienia, w końcu po premierze pierwszych AirPodsów słyszało się, że ktoś nie może znaleźć jednej ze słuchawek, nie da się normalnie dokupić drugiej – tu ten problem raczej nie będzie występował. Słuchawki leżą w uszach na tyle mocno i pewnie, że nie miałem jeszcze ani jednej sytuacji gdy słuchawka wypadła. A chodziłem z nimi na siłownię, biegałem, jeździłem na rowerze i spałem. Zawsze siedzą w uchu mocno. To może podczas wkładania do etui? Nie sądzę, magnesy szybko je łapią i trzeba być naprawdę roztargnionym by zgubić je w tym momencie. Na plus też na pewno przypięcie AirPodsów Pro do Apple ID, przez co można je odszukać w usłudze lokalizacji urządzeń Apple. Minus? Odpięte od telefonu czy tabletu nie wysyłają same sygnału, więc zobaczycie tylko ich ostatnie położenie. Ale raz uratowało mnie to przed powrotem na drugi koniec Warszawy, więc warto z tej opcji korzystać.

parowanie z Apple ID to dla mnie nowa jakość

Używając jakichkolwiek bezprzewodowych słuchawek na BT mam zawsze ten sam problem. Parowanie. Coś się nie włącza, coś nie wyłącza, coś samo odłącza. Nikt nie wmówi mi, że zwykły BT jest idealny, przerabiam za dużo urządzeń bezprzewodowych i smartfonów by w to uwierzyć. Połączenie w AirPodsach też nie jest idealne, ale jednak kilka oczek wyżej od konkurencji. Po pierwsze dlatego, że słuchawki łączą się nie z telefonem czy tabletem, ale z Apple ID. Oznacza to, że przepięcie się między urządzeniami to dwa kliknięcia w ekran. Kilka sekund i słucham na tablecie, kilka sekund i na telefonie, laptopie lub zegarku. Jasne, zdarza się raz na jakiś czas, że urządzenie nie widzi słuchawek, ale jest to tak sporadyczne, że całkowicie o tym zapominam i naprawdę doceniłem tę funkcję – zarówno w domu, jak i na wyjazdach. AirPods Pro to po prostu element ekosystemu Apple i wywiązuje się z tego zadania niemal idealnie.