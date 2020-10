Sony WH-1000XM4

A jak brzmi muzyka?

Od 5 lat używam Sony MDR1-ABT i zawsze podobało mi się brzmienie oferowane przez słuchawki japońskiej firmy, choć przede wszystkim to ze sprzętów z wyższych półek cenowych. Nie ukrywam jednak, że w tych niższych konkretne modele też potrafiły mnie zaskoczyć. WH-1000XM4 brzmią moim zdaniem świetnie, oferując na tyle wyważone dźwięki, by bez problemu dało się je dostosować korektorem do własnych preferencji. I nawet przy wyższych poziomach głośności bas nie dudni, a góra nie trzeszczy. Wiadomo, że słuchałem na nich przede wszystkim ciężkiej muzyki, ale dla mnie to zawsze bardzo dobry test, szczególnie kiedy słuchacz jest w niej atakowany ścianą dźwięku, która w wielu słuchawkach staje się zwyczajnie nieczytelna. Tu jest natomiast bardzo czytelna, ale WH-1000XM4 potrafią bardzo dobrze wskazać niedociągnięcia w samym nagraniu czy miksie. Jeśli więc ktoś pokpił nagrania lub „kręcenie gałkami”, słuchawki będą bezlitosne i pokażą niedoskonałości miksu. Zdarzyło mi się na WH-1000XM4 posłuchać też sporo synthwave’u (czy raczej newretro) – brzmi świetnie, świetną selektywność dźwięków da się też zauważyć w innych gatunkach muzycznych. Najlepiej oczywiście samemu przetestować najbardziej lubiane przez Was dźwięki i sprawdzić, czy brzmienie (wraz z własną korekcją) będzie Wam pasować. Ja natomiast uspokoję Was już teraz – to dość uniwersalne słuchawki nie skupiające się na żadnym gatunku muzyki, brzmienie będzie więc – kolokwialnie mówiąc – dla każdego.