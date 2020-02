Obsługa

Wspomniałem o dotykowym panelu na prawej muszli słuchawek. Niestety firma nie zdecydowała się na jakiekolwiek ikony informujące o efekcie wykonania konkretnych gestów, choć fajnie że takie grafiki pojawiają się na folii przyklejonej do sprzętu wyciągniętego z pudełka. Ale nie jest to przesadnie skomplikowane i szybko zapamiętacie co do czego służy. Głośność kontrolujemy gestami do góry i do dołu, w lewo i w prawo zmieniamy utwory, a naciskając na środek panelu pauzujemy lub puszczamy muzykę. Szkoda jednak, że gesty nie działają idealnie – zdarzało mi się zmieniać utwory podczas prób podgłoszenia lub przyciszać zmieniając utwór. Jest to jednak kwestia przyzwyczajenia i wyczucia, więc nie ma dramatu. Wolałbym jednak, by działało to choć minimalnie szybciej i było bardziej responsywne.

Zdarzało mi się też, że uruchamiałem niechcący asystenta głosowego, przepraszałem też znajomych za przypadkowe telefony. Nie wiem od czego to zależy, bo takie akcje zdarzały się co jakiś czas i były dni kiedy nic nie uruchamiało się przypadkowo. Na przykład przez ostatnie dwa dni było ok, podczas robienia zdjęć zadzwoniłem do jakiegoś losowego numeru z książki adresowej, chwilę wcześniej niechcący naciskając panel na muszli