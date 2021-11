Android 12 potwierdza, że Google pracuje nad składanym Pixelem

Już w 2019 r. pisaliśmy, że inżynierowie Google testują składane ekrany. Choć w tamtym czasie nic nie zapowiadało, by firma z Mountain View szykowała się do premiery "składaka", tak informacje te wywołały falę spekulacji, przemyśleń, domysłów i plotek o nowych smartfonach Google. Kilka miesięcy później Albert przyglądał się patentom Google dotyczącym składanego smartfona z kilkoma ekranami. A ten z wyglądu przypomina raczej książkę, niż telefon.

Temat "składaka" od Google powraca wraz z udostępnieniem Androida 12 na najnowszych smartfonach firmy - Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Choć same telefony cierpią na przypadłość migającego ekranu w przypadku Pixela 6 Pro to wciąż przyciągają uwagę użytkowników na wybranych rynkach. Dla przypomnienia - Pixeli wciąż nie można oficjalnie kupić Polsce. Problem ekranu ma być naprawiony łatką w oprogramowaniu co oznacza, że nie mamy do czynienia z wadami fabrycznymi. Sam Android 12 nie jest systemem idealnym i sprawia problemy: a to przy współpracy z Google Chromecast, a to przy ustawieniu tapety. Automatyczne jej zmienianie może doprowadzić do samoistnie zamykających się gier i aplikacji, a w ostateczności do zacięcia samego telefonu.

Ekipa APK Insight z serwisu 9to5Google przyjrzała się plikom nowego systemu w poszukiwaniu ciekawostek i nowinek o produktach, nad którymi Google może pracować. Na ciekawe odkrycia natknęli się w aplikacji Aparatu Google. Zdradza ona nieco więcej informacji o składanym smartfonie Google. Telefon o kodowej nazwie Pipit (wcześniej był znany jako Passport) ma być wyposażony w gorsze aparaty niż te, które w tym roku wylądowały w Pixelach 6. Chodzi przede wszystkim o aparat główny i odpowiedzialny za szeroki kąt. Składany Pixel ma posiadać ten sam sensor, co Pixel 5. 12,2megapikselowy IMX363 od Sony zasili aparat główny, natomiast IMX386 posłuży za robienie zdjęć w szerokim kącie.

Składany Google Pixel w 2022 r.? Android 12 zdradza nowe informacje

Dodatkowo, składany Pixel ma posiadać dwa aparaty z 8-megapikselowymi obiektywami IMX355, które w podstawowym modelu Pixela 6 służą za kamerkę selfie. Redaktorzy serwisu 9t05Google podejrzewają, że Google zaoferuje taką samą jakość wykonywanych zdjęć i wideo selfie przy złożonym, jak i rozłożonym smartfonie. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób firma zdecyduje się na umieszczenie aparatu w ekranie. Czy pójdzie w stronę Samsunga Galaxy Z3 Fold, który aparat przedni ma ukryty pod ekranem, czy jednak będzie kontynuowała tradycję "dziurki" w ekranie, jak w przypadku obecnych na rynku Pixeli?

Google Pixel 6

Czy odnalezione przez ekipę 9to5Google informacje dotyczące składanego Google Pixela oraz jego kamer się potwierdzą? Dodatkowym potwierdzeniem mają być frazy "isPixel2022Foldable" zaszyte w plikach powiązanych z Aparatem Google. Podobny zabieg zastosowano już w przeszłości. "isPixel2019" towarzyszyły informacjom o Pixelach 4 i 4 X, a "isPixel2019MidRange" pojawiały się w związku z Pixelami 3a i 3a XL.

Trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać do przyszłego roku. Być może 2022 przyniesie nam konkurencyjne dla Samsunga i Huawei "składaki". A jeśli nie, to znak, że programiści Google zaszywając w kodzie źródłowym Androida i aplikacji systemowych fałszywe informacje nadal robią sobie żarty z tych, którzy ten kod analizują w poszukiwaniu ciekawostek.