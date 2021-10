Android 12 - czy mój telefon dostanie update? Oto (prawie) kompletna lista

Co roku powtarza się ta sama historia. Premiera kolejnej wersji Androida zawsze przynosi jedno podstawowe pytanie: czy mój telefon otrzyma aktualizację? Co roku mamy kilka zaskoczeń, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Z jednej strony mamy relatywnie młode i mocne smartfony porzucone przez producenta, a z drugiej - na listach aktualizacji znajdują się też telefony, których byśmy się tam nie spodziewali. Jak sytuacja będzie wyglądała w tym roku? Cóż, praktycznie wszyscy producenci podali już listę urządzeń które otrzymają nowy system. Możemy więc zobaczyć, jakie niespodzianki czekają nas w tym roku.

Jakie telefony dostaną update do Android 12?

Samsung

Zaczynamy od prawdopodobnie wciąż największego producenta smartfonów na świecie, który zapowiedział, że dla jego najnowszych urządzeń szykuje 3 lata aktualizacji Androida. To niestety nie tyczy się sprzętów wypuszczonych dwa lata temu. Dlatego też lista aktualizacji Samsungów wygląda następująco:

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Ultra

Galaxy 20 FE Galaxy

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 Ultra

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10e

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 3 Galaxy

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy A72

Galaxy A52s

Galaxy A52

Galaxy A42

Galaxy A32

Galaxy A22

Galaxy A12

Galaxy A02s

Galaxy A02

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A11

Galaxy A03s

Galaxy A Quantum

Galaxy M62

Galaxy M42

Galaxy M32

Galaxy M12

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy M31 Prime

Galaxy M21s

Galaxy M21

Galaxy M11

Galaxy M01s

Galaxy M01

Galaxy F62

Galaxy F52 5G

Galaxy F22

Galaxy F12

Galaxy F02s

Galaxy F41

Galaxy XCover 5

Galaxy XCover Pro

U Samsunga nie ma więc dużych zaskoczeń. Można narzekać, że wciąż super szybki Note 9 i S9 nie dostały nowego Androida, a także - że Samsung kompletnie porzucił średniaki z serii A z 2019 r., ale tak naprawdę wszystko to było spodziewane i nie ma tutaj niczego, co by szokowało.

Xiaomi

Od jednego dużego producenta do drugiego. Jak z aktualizacjami radzi sobie tak lubiane Xiaomi. Cóż, nie jest tutaj dużo lepiej:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 10 (wszystkie w serii)

Redmi Note 9 (wszystkie w serii)

Redmi Note 8 2021

Redmi K40 (wszystkie w serii)

Redmi K30 (wszystkie w serii)

Redmi 10X (wszystkie w serii)

POCO F3

POCO F2 Pro

POCO X3

POCO X3 Pro

POCO X2

POCO M3

POCO M3 Pro

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO C3

Jak widać, o ile pojawiło się wsparcie dla zeszłorocznych flagowców (Mi 10) to dla wydanego dwa lata temu Mi 9 już zabrakło tu miejsca. Szkoda.

Oppo

A jak z aktualizacjami radzi sobie największa korporacja pod względem produkcji telefonów, czyli BBK? Zacznijmy od Oppo, które w tej materii nie wypada najgorzej.

Find X3

Find X3 Pro

Find X3 Neo

Find X3 Lite

Find X2

Find X2 Pro

Find X2 Neo

Find X2 Lite

Reno 6

Reno 6 Pro

Reno 6 Pro+

Reno 6Z

Reno 5

Reno 5 Pro

Reno 5 Pro+

Reno 5 Lite

Reno 5K

Reno 5F

Reno 4

Reno 4 Pro

Reno 4F

Reno 4Z

Reno 4 Lite

Reno 4 SE

Reno 3

Reno 3 Pro

OPPO A95

OPPO A94

OPPO A93

OPPO A93s

OPPO A74

OPPO A73

OPPO A72

OPPO A55

OPPO A54

OPPO A53

OPPO A53s

OPPO A52

OPPO A35

OPPO A33

OPPO A32

OPPO A31

OPPO A16

OPPO A15s

OPPO A12s

OPPO A12e

OPPO K9

OPPO K7x

OPPO K7

OPPO F19 Pro

OPPO F19 Pro+

OPPO F19

OPPO F17 Pro

OPPO F17

OPPO F15

W przeciwieństwie do Samsunga Oppo pamiętało o przynajmniej niektórych wypuszczonych w 2019 r. telefonach (Reno3). Większość aktualizacji nie sięga jednak dalej niż do 2020 r. Szkoda.

OnePlus

Oneplus to do niedawna druga po Oppo najpopularniejsza u nas marka należąca do BBK. Teoretycznie mniejsze portfolio powinno przełożyć się na lepsze aktualizacje. Z drugiej strony - zespolenie z ColorOS może działać na niekorzyść. Czy tak jest?

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro McLaren

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord N200

Jak widać, zabrakło ty Nordów N10 i N100, co potwierdza, że były to telefony wypuszczone bez żadnego wsparcia. Z drugiej strony, mamy ponad dwuletniego OnePlusa 7 na liście, co na pewno trzeba zaliczyć na mały plus.

realme

realme szturmuje polski rynek, jednak lsita ich smartfonów do aktualizacji do Androida 12 jest najmniej pewna i najbardziej złożona z przypuszczeń, ponieważ producent nie wypuścił oficjalnej listy. Na razie Androida 12 otrzymają najpewniej:

realme GT Master Edition

realme GT

realme narzo 30

realme 8 5G

realme 8

realme 8 Pro

realme 7i

realme 7 5G

realme 7

realme 7 Pro

realme 6i

realme 6

realme 6 Pro

realme X50

realme X3 SuperZoom

realme X50 Pro 5G

Nokia

Nokia ma swoje problemy z aktualizacją kolejnych wersji systemowych, co boli w kontekście tego, że mieli w tym przewodzić w ramach Android One. Lista aktualizacji dla urządzeń HMD Global:

Nokia 1.3

Nokia 2.4

Nokia 3.4

Nokia 5.3

Nokia 5.4

Nokia 8.3 5G

Nokia C1 Plus

Nokia C20 Plus

Nokia G10

Nokia G20

Nokia X10

Nokia X20

Nokia XR20

Motorola

Jeżeli te rewelacje się potwierdzą, chyba największym zawodem w kwestii aktualizacji będzie Motorola.

Motorola RAZR 5G

Motorola Edge+ (2020)

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20 Lite

Moto G10 Power

Moto G20

Moto G30

Moto G40

Moto G50

Moto G60

Moto G100

Wynika to z faktu, że wychodzi, iż aktualizacje dostaną jedynie... urządzenia wypuszczone w tym roku i tylko kilka smartfonów z 2020. Słabo.

LG

LG wyleciało z mobilnego biznesu, ale nie zapomniało o wypuszczonych już smartfonach. Część z nich otrzyma Androida 12:

LG Wing

LG Velvet

LG Velvet LTE

LG V60

LG V50s

LG V50

LG G8

LG G8s

LG G8x

LG Q31

LG Q52

LG Q92

Asus

Asus to jeden z mniejszych producentów, ale również pamięta o swoich urządzeniach.

Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 5 Pro

Asus ROG Phone 5 Ultimate

Asus ROG Phone 3

Asus ROG Phone 3 Strix

Asus ZenFone 7

Asus ZenFone 7 Pro

Asus ZenFone 8

Asus ZenFone 8 Flip

Sony

Najsłabiej chyba w kwestii aktualizacji wypada Sony, co aż nie przystoi producentowi tej klasy. Z dostępnych informacji wynika bowiem, że aktualizację dostaną tylko:

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 10 III

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 5 II

Google

Na koniec mała ciekawostka odnośnie telefonów samego Google, ponieważ urządzenia te i tak nie są wciąż dostępne w Polsce. Androida 12 otrzymają:

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Powyższa lista nie jest kompletna głównie ze względu na fakt istnienia w Polsce wielu pomniejszych marek jak Blackview co do których kompletnie nie wiadomo, czy jakikolwiek telefon dostanie jakąkolwiek aktualizację. Niemniej - dajcie znać, czy wasz telefon znalazł się na powyższej liście, czy też został porzucony przez producenta. Co było dla was największym zaskoczeniem na plus bądź minus?