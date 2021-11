Chromecast pozwala na szybkie strumieniowanie multimediów z urządzeń mobilnych na zewnętrzne ekrany. To seria urządzeń podpinanych do telewizora przez złącze HDMI i umożliwiająca przekazywanie obrazu i dźwięku. To także protokół Google Cast wbudowany w system operacyjny Android TV (Google TV). Wystarczy dostęp do smartfona, stabilne połączenie bezprzewodowe i gotowe. Popularne aplikacje VOD, muzyka, a nawet klonowanie ekranu np. z przeglądarki Google Chrome. Chromecast to także gry w ramach usługi Google Stadia. Daje ona dostęp do grania w chmurze w najpopularniejsze tytuły - zarówno te kupione, jak i oferowane w ramach abonamentowej biblioteki.

Chromecast na Androidzie 12 z problemami. Nie można sterować głośnością z poziomu smartfona

Nie da się jednak ukryć, że Chromecast najczęściej używany jest do strumieniowania audio i wideo. Do tej pory "rzucając" film, serial lub na telewizor bezpośrednio ze smartfona bez większego problemu można było z jego poziomu sterować poziomem głośności. To zmieniło się wraz z premierą Androida 12. Dlaczego? Jeśli wierzyć informacjom pochodzącym od inżynierów i programistów firmy, sprawa ma mieć związek z konfliktem prawnym. Chodzi o podejrzenie naruszenia patentów firmy Sonos, która od zeszłego roku toczy spór z Google. Jedną z kości niezgody ma być właśnie mechanizm sterowania głośnością na zdalnych urządzeniach.

O tym, że pojawiają się problemy ze zmianą głośności mówiło się kilka miesięcy temu. Choć w tamtym czasie podejrzewano, że to zwyczajny błąd w systemie znajdującym się w wersji beta, szybko okazało się, że to celowe działanie. Potwierdzili to programiści Google zapewniając jednocześnie, że funkcja wróci w 5. wersji testowej.

Chromecast na Android 12. Z zarządzaniem głośnością trzeba poczekać

Tak się nie stało. Funkcja nie powróciła też do stabilnej wersji systemu, która już działa na smartfonach Google Pixel. Kto by przypuszczał, że z pozoru podstawowa funkcjonalność smartfona, jaką jest regulacja głośności, może być zagrożona przez wojenki patentowe i problemy prawne, z jakimi zmagać się muszą firmy technologiczne. Jeśli wierzyć zapewnieniom pracowników Google, którzy na forum IssueTracker komentują sprawę, utrudnienia związane ze zmianą poziomu głośności przyciskami smartfona przy odtwarzaniu multimediów na urządzeniach z Chromecastem powinny być rozwiązane wraz z aktualizacją Androida 12L.

A ta przygotowywana jest z myślą o tabletach i składanych smartfonach. Oferować będzie też poprawki i usprawnienia uwzględnione w Androidzie 12.1. Jest tylko mały problem. Część urządzeń nie będzie wspierać tej wersji systemu. Chodzi przede wszystkim o starsze Pixele. Te nie znalazły się na liście urządzeń, które otrzymają aktualizację do nowej wersji Androida.

Na ten moment alternatywnym sposobem na przyciszanie lub zwiększenie głośności w czasie odtwarzania multimediów z wykorzystaniem Chromecasta na Androidzie 12 jest korzystanie z aplikacji Google Home. Można też skorzystać z panelu sterowania podłączonymi urządzeniami. Wygodniej jednak będzie sięgnąć po pilota do telewizora, który zbyt głośno lub cicho odtwarzane audio wyreguluje znacznie szybciej.