Apple szykuje szereg zmian w iPhone 17 Pro Max

Nowy tydzień, nowe informacje o nadchodzących iPhone'ach 17. Premiera nowych flagowców Apple zbliża się wielkimi krokami, tym samym stale przybywa plotek i przecieków na temat urządzeń. Z najnowszych wynika, jakoby Apple szykowało się do sporych zmian w konstrukcji iPhone'a 17 Pro Max. Zmienić ma się zarówno materiał z którego wykonana jest ramka, ale również układ baterii oraz... rozmieszczenie kluczowych podzespołów.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Apple w tym roku miałoby w serii Pro porzucić tytanowe obudowy i powrócić do aluminium. Taki ruch może zmniejszyć masę i poprawić odprowadzanie ciepła, choć wydaje się dość dyskusyjny. Bezpośrednim następstwem będzie bowiem nieco niższa odporność na zarysowania i trwałość urządzenia. Urządzenie miałoby mieć aluminiową górna część obudowy i szklaną dolną – dzięki czemu nie trzeba będzie obawiać się o ładowanie bezprzewodowe, a przy okazji zwiększona zostanie trwałość przy wyspie aparatów.

Na zdjęciu z przecieku widać powiększony przedział akumulatora, co spójne jest z dotychczasowymi informacjami na temat pojemności baterii przekraczającej 5,000 mAh w modelu Pro Max. To oznaczałoby największą baterię w historii iPhone'a, która przełoży się zauważalnie na czasu pracy. Metalowa osłona ogniwa i przeprojektowane mocowania mają dodatkowo poprawić stabilność termiczną podczas intensywnego obciążenia.

Ponadto szykuje się więcej zmian wewnątrz. Złącze MagSafe jest nieco inaczej zamontowane i prawdopodobnie jest informacją o większej reorganizacji wnętrza. Takowe miałyby być nierozerwalnie związane z lepszym działaniem WiFi i Bluetootha, a poza tym bezpośrednio wiązać się z bardziej efektywnym chłodzeniem. W praktyce można oczekiwać stabilniejszej łączności w zatłoczonych sieciach i mniejszego throttlingu.

Co z aparatami? iPhone 17 Pro Max z ulepszonym obiektywem

Silny nacisk ma iść w tym roku na teleobiektyw. Doniesienia mówią o 48‑megapikselowym teleobiektywie z maksymalnie 8x zoomem optycznym oraz ruchomym układzie, który przełącza się między 5x a 8x, by zachować wysoką jakość w różnych ogniskowych. Ponadto nowe modele mają mieć zupełnie przeprojektowaną, znacznie większą niż dotychczas, wyspę aparatów.

W kwestii samego serca urządzenia - prawdopodobnie napędzać go będzie nowy układ A19 Pro, oraz 12 GB RAM. Niektóre z przecieków wspominają także o wsparciu dla 25 W w ładowaniu bezprzewodowym i przedniej kamerze 24 Mpix. Wisienką na torcie zaś mają być nowe warianty kolorystyczne: pomarańczowy (miedziany?) oraz granatowy.

Warto mieć jednak na uwadze, że wszystkie dotychczasowe informacje o tylko plotki i przecieki. Apple nigdy się do nich nie odnosi i nie komentuje, nie pokazuje też niczego wcześniej. Dlatego na oficjalne informacje przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka tygodni. Spekuluje się, że Apple zaprezentuje nowe iPhone'y w okolicach 10. września - wtedy wszystko stanie się jasne. Urządzenia powinny trafić do sprzedaży jeszcze przed końcem przyszłego miesiąca.