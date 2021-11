Android 12 - automatyczna zmiana tapety może narobić wam problemow

Wydawać by się mogło, że na obecnym etapie rozwoju systemów operacyjnych nic nas nie powinno zaskoczyć. Wiecie - z jednej strony to oprogramowanie, które aż tak bardzo nie zmienia się co roku, a z drugiej - sprzęty, które posiadają podzespoły ze zbyt dużym zapasem mocy by nawet topowe gry były dla nich jakimkolwiek wyzwaniem. A jednak, co jakiś czas trafiamy na sytuację, w której jedna prosta czynność jest w stanie uczynić telefon wręcz nieużywalnym. W zeszłym roku była to tapeta, która po ustawieniu uceglała telefon. W tym roku problemem okazuje się być... znowu tapeta, a właściwie - jej zmiana.

Częsta zmiana tapety nie działa dobrze z Material You w Android 12

Dynamiczne tapety to coś, co jest z nami już od lat i wiele osób lubi, kiedy tło zmienia im się co kilka chwil. Niestety, jeżeli takei osoby będą chciały skorzystać z tego, co daje im Material You, czyli dopasowanie ikon do tego, co akurat jest pod nimi, napotkają szereg problemów. Po pierwsze, do tej pory takie aplikacje jak gry potrafiły ignorować zmiany systemowe dziejące się w tle. Jednak w przypadku Material You automatyczna zmiana tapety powoduje wysypywanie się aplikacji, a przede wszystkim - gier. Czy to Pokemon Go, PUBG Mobile czy Minecraft - po zmianie tapety gra po prostu się crashuje.

Co więcej, jeżeli ustawimy zmianę tapety zbyt często (np. co 10 sekund) w prosty sposób możemy uczynić telefon nieużywalnym. Wszystko dlatego, że Android 12 potrzebuje dłuższej chwili by dostosować ikony do tego, co mamy ustawione jako tło. W tym czasie telefon jest raczej ciężki w obsłudze. Ustawienie zmiany na 10 sekund sprawi, że nasz smartfon zamieni się w lagującego potworka, a zmiana będzie bardzo ciężka do odwrócenia (szczególnie, jeżeli nie wiemy, gdzie szukać).

Nie są to oczywiście jedyne problemy, jakie Android 12 potrafi stworzyć. Ciężko ocenić, czy tego typu sytuacje wynikają z niedostatecznego testowania, czy też po prostu zmiany wizualne w Material You faktycznie są tak radykalne, że wpływają aż na stabilność systemu. Pozostaje mieć nadzieje, że Google w czas upora się z problemami wieku dziecięcego Androida 12.

