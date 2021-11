Google naprawi problem z migającym ekranem w Pixelu 6 Pro

Google przyznaje się do problemu

Smartfony Pixel 6 i Pixel 6 Pro to pod wieloma względami nowe otwarcie dla Google. Tym razem to prawdziwe flagowce, a do tego sprzedawane w bardzo atrakcyjnej cenie, nie dziwi zatem fakt, że zainteresowanie nimi jest całkiem spore. Niestety wraz z pierwszymi dostarczonymi egzemplarzami zaczynają się pojawiać posty o pewnych problemach z jakością wykonania. Jedni narzekają na zieloną poświatę na ekranie, inni natomiast dostali smartfon z dwoma dziurkami na kamerkę do selfie. To jednak tylko pojedyncze przypadki, ale znacznie więcej osób zgłosiło problem z migającym ekranem podczas uruchamiania smartfona.

Pisaliśmy o tym w zeszłym tygodniu, a poniżej możecie zobaczyć jak to wygląda w praktyce. Nie jest to może wielki problem, bo występuje tylko podczas włączania urządzenia, ale rodzi kolejne pytania o jakość wykonania. Dobra wiadomość jest jednak taka, że Google odnotował problem, przetestował i stwierdził, że to niedopatrzenie związane z oprogramowaniem. Dlatego przy następnej aktualizacji na początku grudnia błąd ten zostanie naprawiony, a Pixel 6 Pro powinien się już uruchamiać poprawnie bez dodatkowych efektów świetlnych. W międzyczasie aby uniknąć tego efektu, Google radzi aby mocno wciskać i przytrzymać dłużej przycisk włączania, wtedy wszystko będzie w porządku. Zaczyna mi to przypominać sytuację kiedy Steve Jobs uczył nas jak należy trzymać iPhone'a 4...

Miejmy jednak nadzieje, że więcej problemów z Pixelami 6 się nie pojawi, bo z pierwszych testów wynika, że mają wszystko aby stać się jednymi z najciekawszych smartfonów z Androidem dostępnych na rynku.