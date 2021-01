Pomysł na obracaną kamerkę w smartfonie nie chce umrzeć. Nadchodzi Samsung Galaxy A82 5G

Jakieś 2 lata temu mieliśmy w świecie smartfonów boom na różne koncepcje stworzenia urządzenia, w którym ekran będzie rozciągał się od krawędzi do krawędzi. Pojawił się wtedy telefon z dwoma ekranami, mechanizmem slidera czy obracaną kamerką. Finalnie, jak możemy zobaczyć, wyścig ten wygrywa pomysł z wycięciem w ekranie małej dziurki na przednią kamerę, a już niedługo zapewne i to nie będzie potrzebne, ponieważ większość smartfonów będzie miała ową kamerę pod ekranem. Nie znaczy to jednak, że inne pomysły porzucono. Ba, jedna z najbardziej oryginalnych koncepcji na rynku ma doczekać się bowiem kontynuacji.

Galaxy A82 również ma mieć obracaną kamerkę

Schemat nazewnictwa Samsunga, choć ma potencjał być jednym z najbardziej czytelnych na rynku, staje się powoli jednym z najmniej przejrzystych. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że w każdej serii po „restarcie” pomijane są poszczególne numery i po A80 mamy otrzymać od razu A82? Gdzie się podział Galaxy A81? A tak – został przemianowany na Galaxy Note 10 Lite, posiadał wsparcie dla S-Pen i porzucił pomysł na obracane kamerki. Dlatego też informacja o tym, że nowe urządzenie ze stajni Galaxy ma na powrót mieć te same obiektywy do tradycyjnych zdjęć oraz selfie może sugerować, że w tym wypadku na takie przemianowanie nie mamy co liczyć. Tym bardziej, że losy serii Note są w najlepszym razie niejasne, a w najgorszym – mamy się spodziewać, że linia zostanie niedługo zakończona.

Co wiemy o nowym smartfonie? Relatywnie niewiele, zważając na to że premiera musiałaby nastąpić w najbliższym czasie. Na rynku mamy bowiem już Galaxy A32 (moim zdaniem najładniejszy Samsung od dawna), A12, a chwilę pojawi się na nim A52. Wiadomo tylko, że telefon będzie obsługiwał sieć 5G, co prawdopodobnie oznacza wykorzystanie procesora Exynos 1080, którego do tej pory nie widzieliśmy w żadnym modelu Samsunga. Chip ten charakteryzuje się bardzo dużą mocą, miejscami przewyższającą Snapdragona 865, co jest realizacją postulatu o tym, że tegoroczne średniopółkowce będą bardzo mocne. Samsung Galaxy A82 będzie więc łączył w sobie wysoką moc, świetne selfie dzięki obracanym obiektywom i łączność 5G. Przy odpowiedniej wycenie może być jedną z najbardziej kuszących propozycji na rynku.