Samsung pozbędzie się wyspy na aparaty? TAK, POPROSZĘ!

Smartfon na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się spośród tłumu innych, jednak dla mnie ważny jest jeden detal. A raczej jego brak. Jak widać, telefon nie posiada wyspy na pleckach, a jego aparaty położone są równo z bryłą. Jak dla mnie – taki pomysł na telefon jest krokiem w kierunku minimalizmu który bardzo, ale to bardzo mi się podoba. A 32 5G być może furory nie zrobi i wątpię, by był to mój kolejny telefon, ale mam szczerą nadzieję, że taki pomysł jest testem tego, jak podobny design może się przyjąć w droższych modelach. Z przyjemnością widziałbym serię AX3 a a nawet kolejne Galaxy S w takiej właśnie stylistyce. Jeżeli Samsung będzie na tyle odważny by odejść od swojego pomysłu, być może zrobi to też reszta konstruktorów którzy rok w rok kopiują rozwiązania koreańczyków.

Byłoby miło, a telefony na powrót stałyby się ładne.