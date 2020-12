Kamerka pod ekranem. Póki co jest beznadziejna, ale będzie lepiej

ZTE, chociaż oficjalnie weszło już do Polski, nie zaprezentowało u nas swojego topowego modelu, czyli ZTE Axon 20. Dlaczego to takie istotne? Ano dlatego , że Axon 20 posiada jedną z funkcji, na którą wielu użytkowników smartfonów naprawdę mocno czeka. Wielu osobom bowiem zdają się przeszkadzać sztuczki, które stosują producenci na ukrycie kamer do selfie. Notch, kropla czy wycięcie przeszkadzają części użytkowników do tego stopnia, że ci bardzo mocno czekają na telefon, który będzie ich pozbawiony. Jednym z rozwiązań jest oczywiście usunięcie kamerki do selfie, bądź umieszczenie jej na obrotowej platformie, ale wiąże się to z kompromisami. Dlatego też optymalnym pomysłem wydaje się wrzucenie kamerki pod wyświetlacz. I tak właśnie robi ZTE w Axonie 20 – jest to pierwszy smartfon z kamerką pod ekranem. Jest jednak jeden problem.

Jakoś selfie z kamerki pod ekranem, delikatnie mówiąc, nie powala

Póki co nie mamy niestety dostępu do ZTE Axon 20, aby móc przeprowadzić własne testy, musimy więc bazować na informacjach od osób, które smartfona już miały w rękach. A te, niestety, nie napawają przesadnym optymizmem, jeżeli chodzi o to, jakie Axon 20 wygląda i jakie robi zdjęcia z przedniej kamerki. Z jednej strony bowiem ekran w miejscu obiektywu ma zauważalnie niższą gęstość pikseli, przez co odznacza się w codziennym użytkowaniu i dalej niektórym osobom takie rozwiązanie może przeszkadzać. Z drugiej jednak, obecność warstwy pośredniej pomiędzy kamerką a rejestrowanym obrazem mocno wpływa wygląd i jakość zdjęć. Tak prezentują się te zrobione przez Zakka z Kanału JerryRigEverything.