Samsung Galaxy Note 10 Lite będzie świetnym sprzętem

Coraz więcej dowiadujemy się na temat Samsunga Galaxy Note 10 Lite, który na niektóre rynku ma trafić jako Galaxy A81. Trzeba przyznać, że zapowiada się wreszcie rozsądny model z wyższej średniej półki od Koreańczyków. Na dobrą sprawę będziemy mieć do czynienia z połączeniem Galaxy Note 9 z Note 10 i myślę, że takie coś powinno zadebiutować nawet wcześniej.

Samsung Galaxy Note 10 Lite będzie napędzany przez układ Exynos 9810, na który składają się:

CPU: 4 x autorskie rdzenie Mongoose 2,9 GHz, 4 x ARM Cortex A55 1,9 GHz,

GPU: ARM Mali G72 MP18,

wytworzony w procesie litograficznym 10 nanometrów FinFET.

Do tego dojdzie 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą naturalnie będzie można rozbudować za pomocą kart microSD do 512 GB. Nad całością czuwać będzie Android 10 z Samsung One UI 2.0. Sprzęt zaoferuje też złącze audio jack 3,5 mm. To spore zaskoczenie w obliczu tego, że nowe flagowce Samsunga nie mają już tego portu i kolejne modele również mają być go pozbawione. Moim zdaniem część klientów może być zachęcona do tego smartfona rysikiem S-Pen.

Samsung Galaxy Note 10 Lite otrzyma również 6,7-calowy ekran. Sądzę, że to będzie jeden z jego najważniejszych atutów, tym bardziej, że zostanie wykonany w technologii Super AMOLED i wyróżni się rozdzielczością Full HD+ (2400 x 1080 pikseli). Warto dodać, że tym razem nie pojawią się zakrzywione krawędzie, co na pewno zadowoli sporo osób.

Porządnie zapowiadają się możliwości fotograficzne. Samsung Galaxy Note 10 Lite zostanie wyposażony w potrójny aparat główny: 12 Mpix z f/1.7, 12 Mpix z f/2.2 i szerokokątnym obiektywem oraz 5 Mpix do wykrywania głębi obrazu. Będzie można nagrywać filmy w 4K przy 60 klatkach na sekundę, czyli coś czego brakuje w Pixelu 4, i kręcić wideo w zwolnionym tempie. Na plus będzie można zaliczyć baterię 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 25 W.

Samsung zawalczy o średnią półkę

Oficjalny debiut Samsunga Galaxy Note 10 Lite odbędzie się w połowie stycznia. Jego cena ma wynosić około 609 euro, więc możemy spodziewać się kwoty na poziomie 2499 złotych i myślę, że w ofertach abonamentowych będzie to ciekawa propozycja. Myślę, że całkiem szybko jego ceny powinno spadać.

Jest to dla mnie zaskakujące, że Koreańczycy aż tak długo wstrzymują się z premierą Galaxy Note 10 Lite. Na dobrą sprawę pełnego Note 10 można nabyć w internecie za zbliżoną kwotę, choć z drugiej strony w jego przypadku trudno liczyć na sensowny czas pracy.

źródło: Phone Arena