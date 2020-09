Recenzja ASUS Zenfone 7 Pro. Najlepsze selfie na rynku, topowe podzespoły i bolesne braki

Dołączona do zestawu ładowarka wspiera standard Quick Charge 4.0 i napełnia nasz akumulator z mocą 30 W. Po podłączeniu jej do rozładowanego telefonu na pół godziny naładujemy baterię w ok. 55 proc. Naładowanie od 0 do 100 proc. zajmuje natomiast ok. półtorej godziny. Nie jest to może rekord (szczególnie patrząc na ostatnie wyczyny chińskich producentów, ale w większości przypadków w zupełności wystarczy.

Co ciekawe, ASUS pozwala nam software’owo spowolnić ładowanie do 18 W a nawet 10 W. Mamy tutaj też funkcję ograniczania ładowania do 80 lub 90 proc., co spowalnia proces jej zużycia. Producent zapewnia, że przy ustawieniu blokady na 80 proc. po 500 cyklach ładowania żywotność akumulatora ma spaść zaledwie o 7 proc. Dla porównania przy ładowaniu do 100 proc. byłoby to aż 15 proc.

Największym minusem jest brak funkcji bezprzewodowego ładowania. Niestety. Szkoda, bo dla mnie to już trochę taki „must have” w topowym telefonie. Polubiłem ładowarki indukcyjne i korzystam z nich non stop.

Zenfone 7 Pro – oprogramowanie i wydajność

Testowany Zenfone 7 pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką ZenUI. Przy czym nakładka to trochę za dużo powiedziane. ASUS, podobnie jak wielu innych producentów, zrezygnował z malowania interfejsu po swojemu i postawił na doświadczenia porównywalne z czystym Androidem. I to jest najlepsza możliwa decyzja. System wygląda czysto, elegancko i spójnie. Chyba nie przesadzę, jeśli napiszę, że ta „czystość” jest porównywalna z tym, co ma do zaoferowania OxygenOS w smartfona OnePlus.