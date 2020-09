Relacje wyleciały z hukiem z Messengera. Brawo Facebook, brawo!

Facebook, widząc taką reakcję użytkowników na Relacje, postanowił wdrożyć je także do swoich pozostałych aplikacji: Facebooka, Messegera oraz WhatsAppa. Serwis społecznościowy, którego zasady działania zostały ustalone lata temu oraz typowe komunikatory nie okazały się jednak dobrym gruntem. Bardzo duża część użytkowników, prawdopodobnie większość, nie czuła potrzeby dzielenia się takimi materiałami, co z pewnością było widoczne w statystykach, którymi dysponuje firma. Mimo to, Relacje były aktywne w aplikacjach i to przez naprawdę długi czas. Dziś już w Messengerze nie ma po nich śladu – jestem tylko ciekaw, co było powodem takiej decyzji.

Relacje znikają z Messengera. W ich miejsce pojawiły się Pokoje

W aplikacji na iOS Relacje zostały bowiem zastąpione przez Pokoje – odpowiedź Facebooka na rosnącą potrzebę grupowych wideorozmów oraz rosnące znaczenie konkurencyjnych komunikatorów, jak Zoom czy Microsoft Teams. Zuckerberg postanowił działać nietypowo szybko i przygotowano rozwiązanie, które pozwala w mgnieniu oka zainicjować spotkanie online dla wielu osób. Spoglądając na to, jak w wielu regionach przyjął się sam Messenger, którego używa się też do rozmów audio, to mogła to być jedna z kluczowych decyzji serwisu w ostatnich miesiącach.