Ten rok bardzo dał w kość wielu z nam. Ale jak to w życiu: ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Ktoś zyskuje, a ktoś traci. Ale wielkimi wygranymi 2020 niewątpliwie pozostają firmy kurierskie i te świadczące usługi dostawcze, a także komunikatory. Umówmy się: gdyby nie Zoom, Microsoft Teams, Skype i spółka — pandemia byłaby dla wielu z nas jeszcze trudniejsza do przetrwania. To właśnie dzięki nim mogliśmy kontaktować się ze współpracownikami, klientami, rodziną i przyjaciółmi. Wśród największych wygranych bez wątpienia pozostają Teamsy oraz Zoom — dwa produkty, które niemal z dnia na dzień wspięły się na szczyt popularności. I mimo że wokół drugiej z nich było sporo „ale” i wątpliwości związanych z bezpieczeństwem połączeń — z większości wyszli oni obronną ręką. I cały czas stawiają na rozwój — niebawem ich dedykowane aplikacje będą dostępne (dosłownie) wszędzie.

Zoom wkrótce na Google Nest, Amazon Echo oraz Facebook Portal

Urządzenia takie jak Amazon Echo Google Nest czy Facebook Portal nad Wisłą nie należą do najpopularniejszych — ale mają swoje wierne grono użytkowników, którzy nie wyobrażają sobie już domów bez tych gadżetów. Zoom obecnie pracuje nad własnymi produktami do wideokonferencji, ale w międzyczasie — zawitał na sprzęty konkurencji. Nie da się ukryć, że obecność na sprzętach tych trzech gigantów to spore zyski dla każdej ze stron: bo dotychczas żadne ze wspomnianych urządzeń nie mogło liczyć na aplikacje konkurencji. Teraz urządzenia Google, Amazona i Facebooka dostaną Zoom, który stał się dla wielu podstawowym narzędziem komunikacji w ostatnich miesiącach. Stosowna aktualizacja dla sprzętu ma nadejść już niebawem — jeszcze we wrześniu. Ile będziemy czekać na aktualizację w przypadku ekraników Amazonu i Google — jeszcze nie wiadomo, ale najprawdopodobniej trafią do użytkowników do końca roku.

