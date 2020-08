Telegram siódme urodziny świętuje wyczekiwaną nowością!

Trudno uwierzyć, że Telegram kończy już siedem lat — doskonale pamiętam pierwsze kroki komunikatora (obecnie zdecydowanie mojego rynkowego faworyta) i aż trudno mi uwierzyć, jak wielką drogę przeszło to narzędzie w tak (stosunkowo) niedługim czasie. Z niszowego produktu udało im się przekształcić w komunikator z ponad 400 milionami użytkowników, których udało im się zgarnąć bez jakiejkolwiek dodatkowej reklamy.

Nie osiągnęliśmy tego kamienia milowego samodzielnie — Telegram nigdy się nie reklamował, a każdy użytkownik sprawdzał aplikację po rekomendacji zaufanej osoby. Mocne zasady i cechy jakościowe mówią same za siebie, a miliony z Was posłuchały. My również słuchaliśmy Was i będziemy nadal rozwijać funkcje, które sprawiają, że Telegram jest czymś więcej niż tylko aplikacją do przesyłania wiadomości.