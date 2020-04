Messenger wdraża „Pokoje” do grupowych wideorozmów. Facebook obiecuje nas nie podsłuchiwać. Wierzycie?

Nowe rozwiązanie od Facebooka ma pomóc osobom pozostającym w domach łatwiej skontaktować się z bliskimi. Czy będzie to bezpieczniejsze niż niesławny Zoom?

Kwarantanna i związane z nią niedogodności powodują, że wiele firm wdraża nowe usługi mające odpowiadać na potrzeby przebywających w swoich domach osób. Jedną z największych z nich jest potrzeba komunikacji z grupami znajomych czy też współpracowników. Omawiając wzrost zainteresowania usługami wideokonferencyjnymi nie można nie wspomnieć o narzędziu Zoom, które dzięki prostocie obsługi stało się niesamowicie popularne. Niestety, prostota ta została osiągnięta kosztem zabezpieczeń, przez co do konwersacji na Zoom bardzo łatwo było się włamać. Firma załatała podatność, jednak zła prasa sprawiła, że dużo ludzi szuka obecnie alternatywy dla tego programu. I tu na scenę wchodzi Messenger ze swoimi Pokojami.

Pokoje Messenger – grupowa wideokonferencja dla wszystkich

Nowe narzędzie Facebooka nie jest tylko rozszerzeniem znanych z Messengera wideorozmów. Przede wszystkim – Pokoje mają być rozwiązaniem crossplatforowym. Do tej samej wideokonferencji mogą dołączyć osoby z Messengera, Facebooka, Instagrama, WhatsAppa oraz każdy, kto otrzyma specjalnie wygenerowany link. Firma zapewnia, że w Pokojach może znajdować się aż do 50 osób bez żadnych ograniczeń czasowych.

W założeniach Facebooka Pokoje mają być rozwiązaniem tego, że w coraz bardziej zajętym dziś świecie rzadko zdarza się tak, że dana osoba ma czas dla nas akurat wtedy gdy do niej dzwonimy. Jeżeli utworzymy Pokój, będzie od widoczny dla naszych znajomych na wszystkich używanych przez nich platformach należących do „dużego F”. Mogą więc oni dołączyć do wideorozmowy kiedy tylko będą chcieli. Pokoje mają oferować szereg przydatnych funkcji, jak np. możliwość wspólnego oglądania filmu, choć tu jestem bardzo ciekawy jak taki film będzie wyglądał po przepuszczeniu przez kompresje serwisu.

Firma zadba o nasze bezpieczeństwo i… prywatność

Jednym z kluczowych aspektów, które podkreśla firma, jest kontrola administratora pokoju nad tym, co się dzieje podczas konferencji. Przede wszystkim ustawiając Pokój będziemy mogli wybrać, kto z naszych znajomych będzie wiedział o istnieniu Pokoju i mógł do niego dołączyć. Do podstawowych funkcji należy zaliczyć: