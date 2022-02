Reakcje na wiadomości to coś, czym w ostatnim czasie żyją użytkownicy róznych komunikatorów. Najnowsza aktualizacja Telegrama w wersji na iOS, Androida i komputery usprawniła ich system, który wprowadzono z końcem ubiegłego roku. Reakcje na wiadomości pozwalają w szybki i prosty sposób oznaczyć stosownym emoji to, co przesyłają do nas od rozmówców. To coś, z czego użytkownicy komunikatora iMessage od Apple mogą korzystać od iOS w wersji 10 wydanego w 2016 r. Powoli, ale konsekwentnie, swoje wersji reakcji wprowadzają kolejne aplikacje do rozmów tekstowych.

W listopadzie ubiegłego roku pisaliśmy, że już niedługo reakcje będą uniwersalne dla użytkowników urządzeń z Androidem i iOS. A konkretnie - Wiadomości Google poprawnie rozpoznają reakcje wysyłane przez iMessage. Do tej pory osoby reagujące na wiadomości wysyłane z różnych systemów "nie mogły się dogadać". To zmieniło się w ostatnich dniach. Google wdraża to w najnowszej wersji swojego komunikatora. I choć nie jest to rozwiązanie idealne (niektóre reakcje wysyłane z iMessage są inaczej oznaczane na Androidzie) to ważny krok do przodu - już nie będą wyświetlane dodatkowe powiadomienia, że ktoś zareagował na wysłaną wiadomość.

Reakcje w popularnych komunikatorach. WhatsApp dogania konkurencję

Nad reakcjami w wiadomościach pracuje także WhatsApp. O tym, że w komunikatorze mają pojawić się oznaczenia emoji pisaliśmy już w sierpniu ubiegłego roku. Jak informował wtedy WABetainfo, "wkrótce analogiczna funkcja dotrze także do WhatsAppa". Jednak słuch po niej zaginął. Do teraz. Serwis powraca z informacjami o reakcjach w komunikatorze oraz przedstawia ich wygląd.

I choć na zrzutach nie wyglądają specjalnie atrakcyjnie, WABetainfo zapowiada, że reakcje w wiadomościach pojawią się w najbliższej wersji beta komunikatora na Androida i iOS. Kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że będzie można reagować na przychodzące wiadomości kciukiem w górę, sercem, śmiejącą się buźką, szokiem, smutną miną i złożonymi dłońmi.