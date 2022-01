WhatsApp na iPada: możliwe, że kiedyś doczekamy się takiej aplikacji, ale...

Dostępność (j jakość) WhatsAppa na różnych platformach pozostawia wiele do życzenia. Użytkownicy iPadów nie mają zbyt wielu wygodnych opcji by cieszyć się komunikatorem na tablecie, ale pojawił się cień szansy, że kiedyś się to zmieni.

WhatsApp to dla mnie komunikator kompletnie niezrozumiały. Z jednej strony: wciąż należy do Marka Zuckerberga, władającego meta-uniwersum Facebooka — więc na dobrą sprawę Messenger może być dla wielu wygodniejszym rozwiązaniem. Z drugiej strony: popularność WhatsAppa w Europie jest ogromna. Najwyraźniej więc ludzie go lubią, mimo że korzystanie z niego potrafi być dość... problematyczne. Dopiero ostatnio twórcy platformy umożliwiają bezproblemowe używanie WhatsAppa na kilku urządzeniach. I choć wszystko idzie ku lepszemu, to jednak informacje takie jak ta że komunikator może doczeka się aplikacji na najpopularniejszy tablet na świecie... niespecjalnie napawają optymizmem.

WhatsApp na iPada: może będzie, może nie będzie

iPad jest najpopularniejszym tabletem na świecie. I kłamstwem byłoby powiedzenie, że nie można na nim skorzystać z WhatsAppa — bo można pobrać aplikację przygotowaną z myślą o smartfonach (którą można też rozciągnąć na pełny ekran), można też skorzystać z wersji w przeglądarce. Sam korzystam z WhatsAppa rzadko, ale kiedy to robię — właściwie stale pojawiają się jakieś problemy z wersją w przeglądarce, która nie działa spektakularnie dobrze, a część wiadomości nie dociera do odbiorców. Szczęście w nieszczęściu, że komunikator zostawia po sobie ślad i widać, że... próbowałem coś tam wysłać. Wersja z iPhone'a jest zaś... po prostu mało komfortowa — dlatego wariant na iPada wydaje mi się jednym z tych produktów, które powinny zasilić bibliotekę czym prędzej.

Will Cathart z WhatsAppa mówi wprost: jest szansa na dedykowaną aplikację. Chcielibyśmy ją zrobić. Ale na tę chwilę nie mówi nic o żadnych konkretnych planach związanych z przedstawieniem takiej opcji użytkownikom.

Skoro są chęci, są finanse (mówimy przecież o budżecie Mety), są możliwości... no to cóż, mam nadzieję, że tylko kwestią czasu jest dedykowane oprogramowanie także na tablety Apple. Bo na tę chwilę nie da się z komunikatora wygodnie korzystać na tabletach Apple.

