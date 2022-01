Załatwianie spraw na WhatsApp będzie łatwiejsze. Nowa opcja trafia do użytkowników

WhatsApp jest jednym z najchętniej wybieranym przez Polaków komunikatorów. Szczerze? Za każdym razem mnie to dziwi — bo choć sam okazjonalnie z niego korzystam, nie wydaje mi się on ani przyjazny użytkownikom, ani wygodny, ani obfitujące w funkcje które mogłyby sprawić, by wskoczył na podium ulubieńców. Fakty jednak są takie, że z komunikatorami jak z portalami społecznościowymi — najlepsze są te, gdzie są nasi znajomi.

WhatsApp po zeszłorocznej aferce stale rozwija swój produkt dodając mu co rusz nowe funkcje. Jedne bardziej trywialne, inne mniej — a jeszcze inne po prostu potrzebne. I tak postrzegam ostatnią nowość: rozmowy z konsultantami bezpośrednio w aplikacji.

Testowana od ubiegłej wiosny przez twórców WhatsAppa funkcja trafia do użytkowników

Dostępny bezpośrednio czat z obsługą komunikatora to opcja, którą WhatsApp testował od wiosny 2021 roku. Później opcja ta zniknęła — i nie mieli do niej dostępu nawet szczęściarze, którzy załapali się na wcześniejsze testy. Ale po kilku miesiącach nieobecności wróciła w wersji 2.21.7.3, która jest już dostępna w App Store. Ale nawet po jej zainstalowaniu, trzeba czekać na jej aktywację, która dodawana jest falami. Także jeśli podobnie jak ja — jeszcze nie macie jej w aplikacji, to przyda się chwila cierpliwości.

Odpowiedzi na pytania kierowane ku konsultantom WhatsApp możemy otrzymywać bezpośrednio w komunikatorze, albo na maila - możemy sami zadecydować co nam bardziej odpowiada. Aby mieć pewność że rozmawiamy z faktycznym konsultantem - warto upewnić się, że ma on zielony znaczek weryfikacyjny.

Aby skorzystać z łatwej opcji kontaktu - przechodzimy do zakładki Ustawienia -> Pomoc -> Napisz do nas. Jeżeli macie już dostępną nową opcję, czekać tam na was będzie formularz kontaktowy. Standardowo rozpocznie on nowe okno czatu w WhatsApp — ale niżej widnieje także opcja "wyślij e-mailem" — i w tej formie można się będzie spodziewać odpowiedzi.