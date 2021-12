Moc nowości na koniec roku dla użytkowników komunikatora Telegram już dostępna

Telegram, jak żaden inny komunikator, co rusz bombarduje nas pakietem nowości w swoich aplikacjach. Z fascynacją jako użytkownik przyglądam się temu, że mimo iż co rusz dostajemy nowe funkcje, to ani przez chwilę nie mam poczucia, że programy stają się ciężkie i poobwieszane funkcjami niczym przegięta choinka. Podobnie sprawy mają się tym razem.

Reakcje - ulubieniec publiczności trafia także tutaj

Reakcje na wiadomości to żadna spektakularna nowość w komunikatorach, korzysta z nich już wielu konkurentów. Tym razem zamiast odpisywać na wiadomość, można będzie po prostu dać specjalną reakcję za pośrednictwem dostępnych emoji. Ich obsługa jest dziecinnie prosta — na smartfonie wystarczy przytrzymać palcem wybraną wiadomość... no i wybrać ikonkę, której chcemy użyć. Co ważne — w wiadomościach prywatnych zawsze reakcje są włączone. W przypadku grup i kanałów, to administratorzy decydują czy je aktywować.

Administratorzy mogą kontrolować reakcje poprzez stronę informacyjną swojej grupy lub kanału » Edytuj » Reakcje. Aby uzyskać więcej opcji zbierania opinii, wypróbuj komentarze na kanale i nasze potężne ankiety.

Teraz łatwiej można ustrzec się spoilerów

Funkcja ukrywania spoilerów w internecie dostępna jest od lat. Korzystają z niej chociażby popularne silniki forów internetowych, których użytkownicy — nie chcąc psuć sobie wzajemnie zabawy — zręcznie ukrywają wrażliwe treści przed innymi. Niestety, dotychczas na komunikatorze było to nieosiągalne - co mogło okazać się dotkliwe zwłaszcza w większej grupie. Ale teraz obok podstawowych opcji formatowania jak chociażby pogrubienie, do naszej dyspozycji otrzymujemy także nową funkcję: spoiler. Oznaczony nim tekst automatycznie zostanie "zamazany" — i dopiero po jego dotknięciu zobaczymy komunikat w pełnej krasie.

Aby omówić losy Ciri lub Petera Parkera, nie psując zabawy innym, podczas pisania zaznacz dowolny fragment tekstu i wybierz nowe formatowanie „Spoiler”. Spowoduje to ukrycie wybranej części wiadomości na czacie, a także na liście czatów i w powiadomieniach.

Tłumaczenie wiadomości bezpośrednio w komunikatorze

Nie wiem na ile ta opcja ma sens w rozmowach prywatnych, ale myślę, że w grupach może okazać się przydatna. Teraz Telegram pozwoli na tłumaczenie wiadomości bezpośrednio w oknie rozmowy, bez konieczności zmiany aplikacji i przeklejania tekstu. Wygodnie i bez problemu. Niestety, w wydaniu aplikacji na iOS nie ma obsługi tłumaczeń na j. polski.

Tłumaczenie jest dostępne na wszystkich urządzeniach z Androidem obsługujących Telegram, ale wymaga iOS 15+ na urządzeniach Apple. Lista dostępnych języków zależy od systemu operacyjnego telefonu.

Ostatnia z dużych nowości - kody QR

Nigdy nie byłem specjalnym miłośnikiem kodów QR, ale wiem że takowe mają swoje solidne grono fanów. Konkurencyjne produkty od dawna ochoczo korzystają z nich by móc łatwo dodać użytkowników do rozmów — tych mniejszych i większych. No bo właśnie, generowane w Telegramie kody mogą odnosić się bezpośrednio do użytkowników, ale także grup, kanałów i botów. Aby takowe wygenerować, zajrzyjcie do ustawień komunikatora.

...i to byłoby na tyle z grubszych nowości. Z tych drobniejszych: baza interaktywnych emoji wciąż się powiększa, zaś wersja komunikatora na macOS doczekała się przeprojektowania wszystkich menu kontekstowych. Jest bardziej nowocześnie i czytelniej.